Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación de Boca para el partido más importante del año: la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Con todos los jugadores a disposición para las 19.30, el entrenador del Xeneize ya tiene listo el equipo que saltará a la cancha en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Confirmada la vuelta de Lautaro Blanco a la titularidad en lugar de Malcom Braida, tras dejar atrás la fatiga muscular que le impidió ser parte de la goleada con Banfield por la Copa Argentina, el único interrogante que había pasaba por el tercer integrante del ataque junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Pero ya quedó resuelto. ¿Quién ganó la pulseada? Tomás Aranda será titular y Alan Velasco estará en el banco de suplentes.

El "10" surgido de las inferiores del club de La Ribera ganó terreno y se metió en el once de Boca para jugar la final de la Copa Sudamericana este sábado. Si bien siempre estuvo claro que era el dueño del puesto, su larga inactividad dejaba margen para la duda en un partido de este calibre.

Su talento, capacidad para generar juego y facilidad para asociarse con Leandro Paredes y los delanteros lo ubicaron como la primera opción para darle mayor elaboración al ataque. La principal contra, sin embargo, es la falta de ritmo: apenas sumó minutos en dos partidos desde su regreso y todavía debe demostrar que puede sostener su nivel durante un encuentro de alta intensidad.

De esta manera, Arruabarrena hará dos cambios respecto al equipo que viene de golear a Banfield: Blanco por Braida y Aranda por Velasco. El resto de la formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro será la habitual, la que sale de memoria.

La formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.