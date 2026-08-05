El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con la visita a Uruguay, Argentina y Perú., confirmó oficialmente este miércoles la agencia de noticias del Vaticano

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo, se informó oficialmente desde la Santa Sede.