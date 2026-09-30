El Vaticano informó que el Tribunal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación encontraron culpable de abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela tras alcanzar la “certeza moral” de la responsabilidad del fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE).

A través de un comunicado difundido por Vaticano News, se anunció que los tribunales eclesiásticos hallaron culpable a Buela, fallecido en Génova en 2023, por múltiples delitos que infringen el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico, relativo a los delitos contra la moral sexual.

En el escrito se detalló que Buela, uno de los sacerdotes más conocidos de Latinoamérica, fue denunciado por abuso sexual por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000, lo que representa la culminación de un juicio en dos niveles dentro de la Iglesia.

La decisión se anunció en un comunicado firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y por monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, y por la hermana Clara Echarte.

“Esta aclaración tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la verdad, como un acto de justicia hacia quienes han sufrido daños a causa de la conducta del padre Carlos Miguel Buela, así como a la necesaria información de los miembros de ambos Institutos y al proceso de reinterpretación del carisma y revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, la formación y el apostolado propios de cada Instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o la conducta personal del Fundador”, expresaron.

Qué es el Instituto del Verbo Encarnado



El Instituto del Verbo Encarnado (IVE) es una congregación religiosa católica, fundada en Argentina en 1984 por el sacerdote católico Carlos Miguel Buela y que en la actualidad está presente en numerosos países de los cinco continentes.

Dichas congregaciones están dedicadas a la evangelización de la cultura a través de obras de caridad, apostolado, misiones populares, ejercicios espirituales y medios de comunicación.

En 2010 surgieron denuncias de que Buela habría incurrido en conducta inapropiada contra jóvenes miembros del IVE, cometiendo abuso sexual, abuso de poder y abuso de conciencia.

La Santa Sede revisó la investigación y suspendió a Buela, quien negó todas las acusaciones, por lo que presentó un documento de defensa de 119 páginas, alegando que la Conferencia Episcopal Argentina estaba conspirando en su contra para desestabilizar al IVE.

Sin embargo, la investigación de la Santa Sede concluyó que las afirmaciones de Buela sobre un complot no eran creíbles, y que las acusaciones de abuso cometido por Buela eran creíbles.

Fuente: NA