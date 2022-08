El Concejal Luis Castillo lamentó que el proyecto no llegara a tratarse en el HCD. Recordó que cuando funcionarias del área del Municipio de Paraná se presentaron en el Consejo Deliberante, el mismo estuvo lleno con todos los actores de la sociedad, y manifestó que el mismo intendente estaba de acuerdo con la iniciativa. El edil, consultado por Ahora El Día, también habló sobre la creciente problemática de las drogas.

Luis Castillo recordó que el proyecto de la Defensoría del Pueblo se trató en Comisión de Conjuntas, se votó y se impuso el oficialismo que no permitió que llegase al recinto. “Nosotros pretendíamos que, al menos, se discutiera en las sesiones, las cuales son públicas, en las cuales la gente puede escuchar y enterarse de cuales con los argumentos de la negativa. Es un poco la raíz, la razón de ser del Concejo Deliberante. Que se discuta, analice un tema, en el cual necesariamente no tenemos que estar todos de acuerdo; más allá de que esta es una norma que está contemplada en la Constitución Nacional, en la de Entre Ríos, en la Ley Orgánica de los municipios por lo tanto es algo que desde el punto de vista jurídico es indiscutible”, opinó.

En cuanto a las argumentaciones que uno pudo escuchar, marcó que “queda claro que son muy débiles”., ya que "la función del concejal no es la de la Defensoría del Pueblo, sino actuar de nexo entre las necesidades del vecino y ver como resolver la problemática que se plantea”.

Señaló que la “función de la Defensoría es la de intervenir en actos de omisión, acciones que van en detrimento del Poder Ejecutivo contra los vecinos. Entonces, la actuación de un concejal vendría por el lado de hacer un expediente, con un reclamo, una queja y que eso siga su proceso administrativo, y no como muchas veces se dice que el edil actué pidiendo favores, o pretender que sea el vecino quien se encargue de golpear las puertas de las diferentes oficinas para que se resuelvan los problemas. Si en una calle hay un corte de agua u otro problema -dijo a modo de ejemplo- el vecino no sabe a qué área del municipio recurrir”.

Sostuvo que “no hay que tenerle miedo a la figura del Defensor del Pueblo, porque justamente es un derecho y si estamos hablando permanentemente de la obtención de derechos para los ciudadanos, este es uno fundamental. No nos olvidemos que través del voto elegimos nuestras autoridades y tenemos ese mismo derecho para exigirles que obren conforme a las promesas realizadas, razón por la cual no podemos quejarnos de que se nos controle y exija. Eso es lo que provoca que cualquier organización funcione adecuadamente. Los responsables de cada organización gubernamental tienen que garantizar mínimamente dos cuestiones muy importantes, como la transparencia y la eficacia en la gestión. Entonces un gobernante, en este caso un intendente, no puede sentirse incómodo porque la misma gente que lo puso en funciones le pida explicaciones, o sus propios funcionarios”, argumentó.

Destacó que “esta figura, lejos de querer perjudicar, como sería en este caso una norma municipal, al Presidente Municipal, lo beneficia, porque sabemos que uno es responsable cuando está a cargo de algo y tiene que dar respuestas, y muchas veces a través de sus funcionarios. Y sabemos que este gobierno, como en tantos otros, hay funcionarios excelentes y otros que no están a la altura de las circunstancias, ni siquiera de lo que pueda pretender el mismo gobernante”.

“Nosotros somos consumidores de un prestador que es el propio estado, por lo que tenemos los mismos derechos para reclamar ante una situación que está contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor en este caso específico con las funciones que debería cumplir el ejecutivo”, marcó Castillo, y recordó que ”Piaggio manifestó públicamente que está de acuerdo con la figura del Defensor del Pueblo”.

“¿Ahora porque a nadie la gusta que lo controlen?” se preguntó el concejal, y aseguró que "le es de suma utilidad al Ejecutivo, porque desde un escritorio se puede tener una visión o una idea, y otra cosa es cuando la información es de primera mano. Se puede planificar determinada obra, pero las urgencias de la zona en que se iba a encarar una serie de trabajos son otras. Y ahí es donde se genera una charla en donde se puede llegar a un consenso de que es lo más importante”.



La Problemática de las Drogas

Consultado por esta temática por Ahora ElDía, el concejal planteó que “es un problema con un contenido social muy fuerte donde Gualeguaychú no es una isla. Es un problema que afecta a todo el país y buena parte del mundo. En Argentina, uno puede poner el epicentro en Rosario con una situación que se le fue de las manos a las autoridades. El índice de homicidios es monstruoso, y la gran respuesta tiene que venir desde arriba hacia abajo, pese a que los reclamos son en sentido inverso. Muchísima gente trabaja en las diferentes maneras de contención y trabajo para ver que la persona que puede recuperarse tenga algún tipo de sostén. Somos conscientes de esa realidad y en diferentes aspectos trabajamos en la contención y en mecanismos para evitar que las personas caigan en el problema de la droga”.

"Por eso me puso muy contento que se apruebe el sistema de becas para deportistas, porque el deporte, el arte, la cultura, constituyen las herramientas más poderosas como sociedad para evitar que los gurises y las gurisas estén en la calle. Que tengan una salida no solo eventualmente laboral, también que tenga que ver con el crecimiento personal. Sabemos que deporte y arte saca a los chicos de la calle y los riesgos de la misma”, añadió.



Asimismo, se mostró "preocupado por índices que rozan el anafalbetismo. Lamentablemente tenemos un porcentaje de estudiantes secundarios importante que no tiene comprensión de texto, quiere decir que se trata de chicos que no pueden leer la realidad e insertarte en un mundo competitivo y ahí nace una tremenda palabra que es exclusión. Cuando se te excluye del sistema y cuando llega la peor parte que es la autoexclusión”, sostuvo.

Finalmente, cerró diciendo que “a este mundo globalizado le sirve la pobreza, la miseria, la guerra, y nos genera muchas dudas que haya una intencionalidad de terminar con el flagelo de las drogas”