En el momento en que se pegaron las planillas oficiales en la Bombonera, más de uno se vio sorprendido por el equipo titular que presentó Fernando Gago anoche contra Unión de Santa Fe. Al margen de cuestiones tácticas y de nombres, llamó la atención la suplencia de Edinson Cavani, capitán del equipo de la Ribera y uno de los referentes y ejemplos a seguir en el día a día. Con el triunfo consumado gracias al tempranero gol de Milton Giménez, se filtró el verdadero motivo por el que el uruguayo no fue de la partida.

“Lo dije desde el primer tiempo, voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión que este era el mejor equipo, no hay ningún problema, es la realidad. Le tocó entrar a los 21 minutos (a Cavani) y manejó las situaciones de partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos sientan que tienen oportunidad de jugar”, fue lo que declaró Gago en conferencia de prensa, descartando las versiones que circularon en los pasillos del estadio sobre una teórica sanción.

El cuerpo técnico decidió que Cavani no sea titular debido a que llegó tarde a la charla previa al partido contra los santafesinos, una falta al reglamento interno que planteó Pintita desde su arribo a la institución. Al igual que con los controles de peso semanales, Gago fue tajante y no tuvo reparos en bajar del once inicial a una estrella como el Matador, que recién ingresó en el segundo tiempo para sustituir justamente a Giménez a los 21 minutos.

Lo cierto es que Cavani no fue el único en perderse minutos en el duelo ante el Tatengue por la Fecha 23 de la Liga Profesional, ya que otros dos jugadores incumplieron el pacto y tampoco entraron en consideración a pesar de que venían siendo seguidos por el cuerpo técnico y contaban con chances de sumar algo de rodaje. Son los casos de Frank Fabra, de notable mejoría física, y Juan Ramírez, otro de los relegados dentro del plantel. Aunque ambos estuvieron entre los relevos, el plan era que gozaran de algo de acción y finalmente no ingresaron.

Esta determinación de Gago seguramente marque un precedente de cara al futuro a corto, mediano y largo plazo. El DT no tiene concesiones más allá de la importancia del nombre y ya advirtió en más de una oportunidad que el trato será igual con todos los elementos de la plantilla. Vale recordar que, por caso, fue compañero y cercano a Sergio Chiquito Romero en la selección argentina, hombre que perdió el puesto con Leandro Brey luego de ser titular en el estreno de su ciclo con un contundente 3-0 en contra frente a Tigre.

La actitud del técnico fue tomada para bien en el seno del grupo. Incluso por Edinson Cavani, quien luego del match participó de una selfie con Milton Giménez y Pol Fernández. Respecto a ese posteo, Gago aclaró: “No lo sabía. Desde el lado de la conducción que tengo hoy, trato de que todos los futbolistas estén a gusto tanto en la convivencia como en los partidos. Algunos jugarán más otros menos, es fútbol y su dinámica. Lo importante es que ellos se lo crean y todos se afiancen en los resultados. Venimos de tres victorias y es importante. Fueron entrenamientos fuertes, todos estuvieron a disposición y eso necesito del equipo, independientemente del resultado. La relación del día a día es importante para el grupo de trabajo”.

La obsesión por el peso de los jugadores es otra de las marcas registradas del “Método Gago”. El margen es de 500 gramos, pero no solo para los excesos sino también respecto a la disminución de la masa muscular. La nutrición y descanso es una base fundamental para Pintita. “Es muy estricto, innegociable con eso”, le habían adelantado a este medio quienes convivieron en el día a día con él en Racing. Y hasta recordaron que en una ocasión llegó a prescindir de Carlos Alcaraz, joya de la cantera y con proyección europea, debido a su incumplimiento con la balanza.

Boca se está jugando cosas muy importantes (clasificación a la Libertadores 2025 y semifinales de Copa Argentina) y Fernando Gago pretende que su estructura no tenga defectos. Esta corrección, con Cavani de ejemplo, les servirá al resto de los futbolistas para escarmentar y saber que el entrenador no se casa con nadie que no cumpla sus reglas.

