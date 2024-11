La presentación del partido de Las Fuerzas del Cielo en la Sociedad Italiana de San Miguel por parte de Daniel Parisini, más conocido con el Gordo Dan y Agustín Romo, tuitero de profesión, dos cuadros de La Libertad Avanza referentes además de la violencia política en redes sociales. Fueron estos dos cuadros los que terminaron de dinamitar la relación entre los periodistas Jonatan Viale y Marcelo Longobardi durante su pase radial.

"La agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí, es el brazo armado de La Libertad Avanza (...) somos la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Somos sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y van a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder y sus ideales", dijo a viva voz el Gordo Dan que despertó todo tipo de denuncias en redes sociales para visibilizar la organización violenta que nacía en el municipio. Es esta frase la que Longobardi no quiso aceptar y que denunció poniéndose como ejemplo y citando al influencer Agustín Laje que también profirió insultos para con los periodistas: "Este joven Laje dijo que cuando yo estaba en la televisión, la gente puteaba al televisor. Entonces yo me gané el odio de toda la sociedad civil".

Se pudrió todo, entre Longobardi y Viale, en el pase.



Marcelo quería que lo apoye en su ataque hacia su persona y sus colegas periodistas, de parte del gobierno, pero Jonathan hacía silencio y cambiaba de tema.



Quisieron ir con Tarico, pero Longo se fue.



En ese sentido, Longobardi expresó: "La gente me odia legítimamente según estas personas bajo el argumento de que yo soy un periodista ensobrado". Y, para tirarle la lengua a su compañero Viale, también dictaminó: "Me llama la atención que estas cosas pasen y se naturalicen. No sólo por mí sino por Luciana Geuna, por los esbirros de La Nación, por tus compañeros de TN. Cómo se ha naturalizado la violencia verbal, los insultos vulgares, las mentiras".

Viale quiso desviar la atención minimizando el hecho del acto de presentación de Las Fuerzas del Cielo: "Igual después lo que aclararon es que las armas eran celulares. Es un chiste". Casi al borde del enojo, Longobardi arremetió: "Eso no es un chiste, es verdad".

Ninguneando el comentario de su compañero, Viale acotó: "Estaba viendo que hoy se cumple un año de la victoria de Milei sobre Sergio Massa". A eso, Longobardi respondió ya levantando la temperatura: "No me interesa mucho el asunto", dijo y continuó: "Quiero saber por qué razón nadie habla de esto".

"Efectivamente nunca trabajé en un medio de comunicación que no diga una palabra sobre este tema. Ni mis compañeros ni el medio en el que trabajo. Me parece inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", dijo Longobardi que no se bancó más el ninguneo de sus compañeros en el aire de Rivadavia.

Ante esto, Viale no pudo mirar para otro lado y terminó opinando, aunque muy tibiamente para el gusto de su compañero: "A mí no me gusta el insulto a los periodistas. Cuántas veces lo hablamos acá. Pero bueno, es algo que hace el gobierno. Cuántas veces por más que lo digamos y lo digamos; para mí no hay que engancharse más porque es darle más legitimidad al tema".

A su turno, Marcelo Longobardi disparó: "Pero cómo no te vas a enganchar con la perorata cotidiana de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar, ni de casualidad porque va a terminar mal. No tengo muchas ganas de hacer chistes", dijo. En ese momento, Jonatan Viale fingió demencia y rápido habló nuevamente sobre la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa; en el mismo momento y sin previo aviso, Longobardi abandonó la conversación al aire y se desconectó del Zoom en el que estaba todo el equipo.