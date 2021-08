El video selfie del afgano que huyó de Kabul colgado del ala de un avión

Y ese episodio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. A través de redes sociales comenzó a circular un video filmado por un joven afgano donde se muestra encima del ala de un avión junto a otras 20 personas.

En las impresionantes imágenes se observa como los hombres saludan a quienes se quedaron en la pista del aeropuerto mientras el avión avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense despega.

El autor de la grabación aún no fue identificado pero no se descarta que sea uno de los que murieron al caer de las alturas. Las imágenes muestran cómo algunos cayeron a tierra, pero no se tiene confirmación sobre el estado de su salud.

Aparentemente, varios estaban sentados en el ala, sin estar aferrados a nada y corriendo grave peligro inminente. Al momento, medios de comunicación locales sólo reportaron seis muertos, pero apuntan a tiroteos y estampidas que ocurrieron en el medio del caos en el aeropuerto de Hamid Karzai,

Otra de las imágenes que se viralizó fue la del interior de un avión C-17, con más de 600 afganos apiñados en el interior del enorme avión militar, tomada y divulgada por el sitio de información militar Defense One.

Embed | CAÍDA DE KABUL: Un civil afgano logró grabar un video en el fuselaje de un avión C-17 estadounidense mientras despegaba. pic.twitter.com/LDILzMrt63 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 17, 2021

Las tropas de Estados Unidos tomaron el control total del aeropuerto de Kabul, mientras los talibanes, en un aparente pacto de no agresión, protegen las inmediaciones para reforzar la seguridad.

“La multitud fue expulsada anoche y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control”, dijo a Efe el pasado martes un empleado de la aerolínea privada afgana Kam Air. Aunque los vuelos comerciales, en particular los vuelos domésticos, no se reanudaron, “esperamos que los vuelos de Kam Air se reanuden en los próximos dos o tres días”, agregó.

Por el momento, sólo los empleados del aeropuerto y los ciudadanos con documentos de viaje pueden ingresar al aeropuerto.

Si alguien trata de entrar a la parte civil del aeropuerto de manera irregular, las patrullas talibanes se lo impiden desde el exterior, relató a Efe Waris, un vendedor de bebidas en los alrededores.

La presencia de los combatientes talibanes focaliza en la entrada de la terminal civil, mientras que la zona militar está bajo el control de los estadounidenses, por la que acceden las tropas y los afganos que trabajaron con las fuerzas de la coalición y que consiguieron visados especiales para abandonar el país.