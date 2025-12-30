Los Corsos Populares Matecito se desarrollarán durante cinco noches, los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero, consolidando así a esta fiesta como un espacio de encuentro familiar, participación barrial y celebración comunitaria, con el protagonismo de murgas, conjuntos carnavalescos, personajes y expresiones artísticas locales.

Dentro del cronograma se destaca la realización del Corso Infantil, planeado para el 23 de enero y que será una jornada especialmente pensada para las infancias. También está estipulada la fecha del tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y que marcará el cierre de esta edición.

Organizados por el Gobierno de Gualeguaychú, los Corsos Populares Matecito fortalecerán este verano la identidad cultural de la ciudad al promover el acceso popular a la fiesta y reafirmar al carnaval como una de las manifestaciones culturales más representativas de la comunidad.