El viernes 16 de octubre, a las 20 horas, Casa De Deken será sede del encuentro en el que se anunciarán los resultados del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, organizado por la Dirección de Cultura. Durante la actividad, abierta a la comunidad, se dará a conocer la obra seleccionada por el jurado en la categoría de ensayo y monografía.

La iniciativa busca promover la producción literaria, acompañar a los escritores de la ciudad y fomentar la investigación sobre distintos aspectos de la historia y la identidad cultural de Gualeguaychú.

La convocatoria estuvo dirigida a autores argentinos, nativos o naturalizados, que acreditaran una residencia mínima de cinco años en el departamento Gualeguaychú. Los trabajos podían presentarse de manera individual o grupal y debían ser originales, inéditos y estar firmados bajo seudónimo, con el objetivo de preservar la identidad de sus autores durante el proceso de evaluación.

Si bien las temáticas eran libres, desde la organización se propusieron líneas de investigación vinculadas con la historia local, entre ellas la trayectoria de los intendentes de Gualeguaychú durante el siglo XX y el origen de los nombres de las calles de la ciudad.

Estos ejes buscaron incentivar la recuperación de acontecimientos, personajes e historias barriales, así como de aspectos de la vida cotidiana que permiten comprender la identidad de la comunidad. En este sentido, el certamen reconoce al ensayo y la monografía como herramientas para investigar, documentar y compartir conocimientos sobre el pasado y el presente de Gualeguaychú.

Una edición en homenaje a María Eugenia Faué

El Certamen Literario Municipal 2026 lleva el nombre de la profesora María Eugenia Faué, en reconocimiento a su aporte a la docencia, la investigación literaria y la escritura en Entre Ríos.

Nacida en 1962, Faué desarrolló una extensa labor como profesora de Castellano, Literatura y Latín, investigadora, escritora y correctora de textos académicos, periodísticos y literarios. Su trabajo estuvo vinculado con el estudio y la difusión de la cultura entrerriana, con especial atención a las relaciones entre literatura, memoria, identidad y humor.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Provincial Fray Mocho, obtenido en 2005 por Travieso Vizconde. La sonrisa alada; la Primera Mención de la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Nacional en la categoría ensayo; y una distinción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

También integró jurados de distintos certámenes literarios, entre ellos el Premio Municipal de Cuentos de Gualeguaychú y el Premio Fray Mocho.

La elección de su nombre para esta edición constituye un homenaje a su trayectoria y a su contribución al desarrollo de la literatura y la investigación cultural de la provincia.

El reconocimiento a la obra seleccionada

De acuerdo con las bases del certamen, el premio contempla la publicación de la obra ganadora en una tirada de 100 ejemplares, de los cuales 80 serán entregados a su autor o autora.

Además, el trabajo será publicado en formato digital e incorporado a la Biblioteca Virtual Municipal, lo que permitirá ampliar su circulación y facilitar el acceso de la comunidad a su contenido.