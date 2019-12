El violento asalto a Diego Peretti: mucho enojo del actor con la Policía

Una de las figuras principales de la icónica ficción Los Simuladores fue in interceptada en plena caminata por dos motochorros. Uno de ellos se quedó esperando en el móvil, mientras que otro de los ladrones se bajó y, según reveló el actor al portal de espectáculos Teleshow, "me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj" del cual añadió que lamenta haberlo perdido, dado que era un objeto de valor preciado para él.

El hecho ocurrió sorpresivamente en la calle Chenaut, cerca de Báez, (Las Cañitas) y no tuvo tiempo ni de reaccionar. Sin embargo, quienes podrían haberlo hecho eran los Policías de la Ciudad de Buenos Aires que, según el morocho, se encontraban a pocos metros del cuadro que padeció y reveló sobre la reacción de los efectivos: "Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto. Era imposible que lo agarrara".

Al respecto, Peretti remarcó con enojo y dolor por su situación, el sentimiento de percibirse desamparado y desprotegido ante el incumplimiento de la Policía respecto a sus funciones: "Los policías me conocen. Todos me dicen ‘Dieguito, Dieguito…’, pero después el reloj de Dieguito no aparece".

Sin más, el protagonista de Los Simuladores contó que pese a que lo agarraran del cuello fuerte y lo tiraran al piso se encuentra físicamente bien, que lamenta la pérdida de su reloj y que, según su opinión, los policías perdieron a los ladrones porque 'a las motos es muy difícil agarrarlas'.