El violento audio de Cabak contra Jujuy cuando eran compañeros

Sin embargo, lo que ahora se conoció es un audio del propio Cabak, quien en una conversación que mantuvo con otra persona, se quejó de las actitudes de su compañera, a quien trató de "zorrita".

“Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá', y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’", contó el periodista mientras además imitaba en el audio la voz de "Jujuy".

Según el mismo dijo, después de ese comentario, él pensó para sí mismo: "No, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’”.

El audio fue dado a conocer en Intrusos, y en esa misma charla él aseguró que, tras ese intercambio de palabras con Jiménez, decidió que la iba a dejar sola en los móviles, para que se las arreglara sin su ayuda.

“Yo la voy a dejar sola en los móviles. Sola, sola. Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chivos, por eso tenía que cerrar yo, y además hoy me pisó el saludo del final”, contó.

“Son muchas actitudes que está haciendo, zorrita”, dijo de forma despectiva sobre Sofía Jujuy Jiménez, y concluyó: “Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

Por su parte, durante las últimas semanas "Jujuy" también dio su versión de los hechos, y ella misma contó en diferentes programas de televisión que la pasó muy mal en la conducción de ese noticiero, y que las actitudes que tuvo Cabak para con ella fueron malas.

“Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando. Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar.Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía. Había un doble discurso: de repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme. Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”, sostuvo.