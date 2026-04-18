La iniciativa se enfoca en promover la forestación con especies nativas y adecuadas a cada entorno. En ese sentido, desde el área remarcaron que la entrega de árboles es gratuita, pero también incluye asesoramiento técnico para garantizar una correcta elección según las características de cada vereda. El objetivo es evitar inconvenientes a futuro y favorecer el desarrollo saludable de los ejemplares.

Además de la distribución individual, el municipio impulsa jornadas de plantación en distintos barrios junto a los vecinos. Estas acciones permiten avanzar de manera organizada en la incorporación de arbolado y, al mismo tiempo, fortalecer el compromiso comunitario en el cuidado y mantenimiento de las plantas.

La producción se lleva adelante en dos predios: el vivero de especies nativas ubicado en el Parque Unzué y el espacio del ex frigorífico, donde se desarrollan plantines destinados a la vía pública. En ambos lugares se realizan tareas constantes de siembra, riego, trasplante y acondicionamiento, con ajustes permanentes en los procesos productivos.

Un relevamiento reciente da cuenta de la magnitud del trabajo: actualmente hay más de 1.100 virarós, 677 timbós blancos, 575 arrayanes, 561 talas, 523 coronillos y 402 lapachos rosados en distintas etapas de crecimiento, entre otras especies. A esto se suma una producción en curso que anticipa la disponibilidad futura, con más de 500 lapachos amarillos, 520 aguaribayes y 675 arrayanes, además de numerosos plantines en desarrollo.

Algunas especies, como el lapacho amarillo, requieren procesos más largos y cuidados específicos para su germinación. Entre las variedades más demandadas se destacan el aguaribay, por su rápido crecimiento, y otras como el lapacho, el arrayán, el guayabo colorado y la pata de vaca, apreciadas por su valor ornamental. También crece el interés por arbustos como el sen de campo.

El vivero, además, funciona como un espacio educativo y de inclusión. De manera regular recibe a instituciones escolares que participan de visitas guiadas, donde los estudiantes pueden conocer el proceso de producción y la importancia del arbolado urbano. Para coordinar estas actividades, las escuelas deben comunicarse con la Dirección de Espacios Verdes.

En paralelo, se desarrolla una experiencia de formación laboral a través del Programa Promover. La propuesta se implementa mediante un convenio con la Asociación Emanuel y el Área de Accesibilidad municipal, y está orientada a personas con discapacidad.

Los participantes atraviesan una etapa formativa seguida de prácticas en el propio vivero, acompañados por un tutor que supervisa y guía las tareas. Allí adquieren conocimientos sobre producción de plantas y desarrollan habilidades vinculadas al trabajo, como la responsabilidad, la organización y el trabajo en equipo.

Las actividades incluyen siembra, riego, trasplante y mantenimiento general, al tiempo que también estimulan capacidades cognitivas como la atención, la memoria y la comprensión de consignas.