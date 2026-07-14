El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes en Casa Rosada que el presidente Javier Milei fue “sacado de contexto” cuando elogió a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y sostuvo que lo que valora de ella está vinculado a su programa económico.

“Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja de la inflación y alguna parte de su ideología económica”, expresó Ravier durante la conferencia de prensa.

Milei fue sacado de contexto al elogiar a Thatcher



En ese marco, el funcionario remarcó que esa mirada no contradice la postura oficial sobre la soberanía argentina en las islas. “Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días”, señaló, en una discusión que se da mientras siguen apareciendo cruces vinculados a la cuestión, como reflejó la polémica por el mapa difundido por Milei sin las Malvinas.

Ravier agregó además que el canciller Pablo Quirno sostiene esa posición “de manera permanente”. El pronunciamiento se produjo en una jornada política en la que el Gobierno también buscó mostrar orden en su comunicación, después de que el propio vocero adelantara que empieza una nueva etapa política para la gestión.

Consultado además por el proyecto que impulsa el Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ravier indicó que el texto todavía se encuentra en estudio y bajo análisis del titular de la entidad, Santiago Bausili. En paralelo, el organismo monetario viene ocupando un lugar central en la agenda económica, como ocurrió con la flexibilización de las restricciones para otorgar crédito en dólares.

Fuente: Ahora