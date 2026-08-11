El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que el Gobierno ayuda a las familias endeudadas “con un plan de estabilización”, aseguró que el ministro Federico Sturzenegger “tiene el respaldo” del presidente Javier Milei y sostuvo que el Ejecutivo “cumple la ley” utilizando el impuesto a los combustibles destinando parte de ese dinero a las rutas. En su habitual conferencia de prensa de los martes, Ravier dijo que en el tema del endeudamiento de las familias “la solución está en camino” porque “el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal, que es el ancla para que baje la inflación y esa es la herramienta para solucionar el problema de las moras” crediticias. El vocero desestimó, ante una pregunta del periodismo, la denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre el destino de aproximadamente 4 billones de pesos del Tesoro Nacional que, según la legisladora, quedaron sin trazabilidad pública tras una licitación de deuda. “Ya dio la respuesta en ministro (de Economía) Luis Caputo. El dinero se puede trazar tranquilamente, estos 4 billones de pesos están en las cuentas comerciales del Tesoro, no hay nada para agregar”, recalcó. En su habitual diálogo semanal con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Ravier fue consultado en varias oportunidades por la situación del creciente número de familias endeudadas, y si la actitud del Gobierno es no intervenir, porque como lo expresó Milei “es un problema entre privados”. “Lo volvemos a repetir. Somos sensibles a este problema pero somos un gobierno liberal y creemos en las soluciones del mercado. Hay reuniones de bancos con deudores para refinanciar esas deudas con plazos más largos y tasas más bajas”, expresó. De inmediato opinó que “cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, con cierta incertidumbre en los mercados, la economía se resiente y las tasas se elevan, por eso las moras han ido en aumento”. Ravier dijo que ente este problema que afecta a amplios sectores de la sociedad “el Estado ayuda con la estabilidad”, y agregó: “La solución está en camino, el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal porque es el ancla para que baje la inflación y esta es la herramienta para solucionar el problema de las moras”. Ratificó que el Estado no intervendrá y que no habrá lo que denominó “un plan platita para que los que tienen moras puedan pagar”. “Muchísimos argentinos no quieren volver a una inflación de más de 200 % que nos dejaron”, manifestó y dijo que “el último dato muestra que la mora se detuvo”. “El Gobierno hace mucho con el plan de estabilización para bajar la inflación y pensamos que bajando la inflación se resuelve el tema de las moras. No vemos que un plan platita haya ayudado a los argentinos a estar mejor”, subrayó. El vocero fue consultado sobre el Gobierno está incumpliendo la ley al no destinar el porcentaje del impuesto a los combustibles que debe ser destinado al mantenimiento de las rutas nacionales. “Por supuesto que el Gobierno cumple la ley”, enfatizo y explicó que existe lo que calificó como un “cambio de paradigma de una situación heredada: Hasta diciembre de 2023 el sistema para mantener las rutas era Vialidad Nacional”. Añadio que “el ministro Caputo lleva adelante un cambio de paradigma. Las rutas nacionales se hacen hoy no con el dinero de pagadores de impuestos sino con inversiones privadas”. “Se han licitado 9.000 kilómetros de rutas que eran los más importantes porque es donde más transita la gente y para octubre la totalidad de estos van a estar e ejecución. Ya vamos a ver inversiones privadas en las rutas”. Destacó además que el Gobierno comenzó a sentarse “con algunas provincias que lo solicitaron para llegar a acuerdos y que la administración de algunas rutas nacionales va a pasar a las propias provincias. Cada acuerdo es diferente, pero se están estableciendo”, remarcó. Ravier fue consultado también sobre la situación del ministro Sturzenegger, luego de que el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada sufriera una derrota en el Senado, y el decreto sobre la actividad de los prácticos fuese dejado sin efecto por una medida de fuerza que paralizó los puertos. “Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, una figura clave. Gracias a él hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones para modernizar un Estado que era una máquina de impedir”, aseguró. Ravier ratificó la continuidad del ministro y sostuvo que “tiene el respaldo o solo del presidente de la Nación sino de todo el Gobierno”. Finalmente, y ante una pregunta sobre los fundamentos que tiene el Gobierno para hablar de que existe una campaña anti argentina en el exterior, “En principio lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del mundial (de fútbol) y por la figura de nuestro Presidente, por el liberalismo que él expresa, hay un sentimiento que no es solo por el plantel argentino, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del presidente”, aseguró. Añadió que fue Flavio Bolsonaro quien habló del Gobierno del presidente Luiz ‘Lula’ Da silva financiando esa campaña. “Es una afirmación interna de Brasil que tendrá que preguntarlo allí”, le respondió al periodista que formulo la pregunta. Fuente: NA