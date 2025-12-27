El Senado de la Nación aprobó este viernes el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei.

El Presupuesto llegó con media sanción de Diputados y necesitaba la mitad más uno de los votos para ser respaldado en la Cámara alta. Precisaba, luego, la aprobación de todos los capítulos para convertirse en ley.

La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO y otros bloques aliados. El kirchnerismo y la izquierda, en cambio, rechazaron la sanción del Presupuesto 2026.

En Diputados, la oposición había conseguido bajar el cuestionado capítulo 11, que preveía la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad.

Sin embargo, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

Así votaron el Presupuesto 2026 los senadores santafesinos

Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch (LLA) votaron a favor. En tanto, Adán Bahl (UxP) votó en contra del proyecto.

Benegas Lynch publicó en sus redes sociales tras la aprobación del proyecto. “Habemus Presupuesto 2026. Un paso más hacia una Argentina que achica el gasto estatal -por naturaleza ineficiente-, bajando impuestos para seguir sacándole el pie de encima al sector privado, manteniendo el superávit fiscal, cuidando el bolsillo de los argentinos. Esto permitirá seguir bajando la inflación y la deuda contraída por todos los gobiernos anteriores, principalmente los kirchneristas. Seguimos ayudando desde nuestra banca en el Senado a transformar la Argentina, para hacerla grande, libre y próspera para todos. Viva La Libertad! Viva Argentina! Viva Entre Ríos!”

Por su parte, Bahl se expresó en redes sociales. "El Presupuesto 2026 impone un ajuste brutal a las provincias. Recorta recursos, frena la inversión y profundiza desigualdades. También avanza sobre la educación pública, afectando a las escuelas técnicas y agrotécnicas, fundamentales para el trabajo y el desarrollo productivo. El presupuesto define prioridades. Este ajuste compromete el futuro".

Fuente: APFDigital