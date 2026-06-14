CONMOCIÓN EN LA COMUNIDAD DÍGITAL
El youtuber argentino Gaspi falleció en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro
También se encuentra entre las víctimas fatales el músico Lucas Vignale.
La comunidad digital y el mundo de la música en la Argentina se encuentran conmocionados tras confirmarse que el reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como "Gaspi", y el director de videoclips Lucas Vignale se encuentran entre las víctimas fatales de un trágico accidente aéreo en Brasil.
Las autoridades locales dieron a conocer las identidades de las personas afectadas luego de registrarse una colisión y posterior caída de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la región oeste de Río de Janeiro.
"Gaspi" se había consolidado como uno de los youtubers e influencers más populares y controversiales del país, ganando una enorme base de seguidores gracias a sus videos caracterizados por un humor irreverente, provocador y de fuerte impacto en las redes sociales. Por su parte, Vignale contaba con una destacada trayectoria en la realización audiovisual de la escena musical urbana.
Fuente: Minuto 1