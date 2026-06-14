La comunidad digital y el mundo de la música en la Argentina se encuentran conmocionados tras confirmarse que el reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como "Gaspi", y el director de videoclips Lucas Vignale se encuentran entre las víctimas fatales de un trágico accidente aéreo en Brasil.

Las autoridades locales dieron a conocer las identidades de las personas afectadas luego de registrarse una colisión y posterior caída de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la región oeste de Río de Janeiro.

"Gaspi" se había consolidado como uno de los youtubers e influencers más populares y controversiales del país, ganando una enorme base de seguidores gracias a sus videos caracterizados por un humor irreverente, provocador y de fuerte impacto en las redes sociales. Por su parte, Vignale contaba con una destacada trayectoria en la realización audiovisual de la escena musical urbana.

Fuente: Minuto 1