Elecciones 2019 en Argentina: Macri-Pichetto, la fórmula que sorprendió a todos

El miércoles 19 de junio, el actual presidente de la nación, Mauricio Macri, ha firmado la plantilla en donde ha introducido su sello para la candidatura para las elecciones 2019 en Argentina. Esta especie de trámite, fuero rápido y conciso, esto tomo lugar en la mismísima Casa Rosada bajo la mirada del apoderado de la coalición de Gobierno.

Muchos periodistas que se dedican en estudiar la política argentina, anteriormente a esto, habían salido a hablar por los medios por una supuesta negación del actual presidente para su reelección. Este mismo no habría dudado para postularse de nuevo en las listas presidenciales para poder cumplir desde diciembre del 2019 otros cuatro años de mandato y seguir con sus ideas políticas.

Si bien los que dudaron de la posibilidad de que Mauricio Macri habría podido decidir no ser reelegido por el pueblo argentino eran otros, personas que no saben con profundidad lo que él siente. Lo que lo destaca al presidente de la nación, es que nunca ha dejado algo a medias y si decidía no ser reelegido estaría rompiendo con su fabulosa característica algo que no estaría en sus planes.

El éxito que ha tenido el presidente de la nación se debe principalmente a la incomprensión que ha sufrido en la gran mayoría de los casos entre las personas expertas de la política. Seguramente te estarás preguntando ¿qué tiene que ver esto? Esto le permitió crecer sin llamar la atención de los otros por lo que contrajo que no accedió en la lista de los “Candidatos peligros” o “Candidatos a vencer”. Sin levantar tanta sospecha, Mauricio a la hora de la votación termino ganando las elecciones en argentina llevándose los votos de los máximos rivales que eran el Kirchnerismo, al partido del conocido Sergio Massa, entre otros.

Una vez al mando del Estado argentino, no todo era color de rosas ya que le costó más de lo que él creía. Tenia todas las miradas hacia él por lo que no le quedo otra que ir tomando decisiones que ni el mismo Mauricio Macri creía posibles. Con esto queremos decir, que tuvo que acudir al FMI, criticado por algunos y otros que lo apoyaba, se cargo la responsabilidad de normalizar la economía del país.

Poco a poco se pudo reflejas que su partido (Cambiemos) iba perdiendo poder en diferentes provincias del país por lo que todo indicaba que su reelección no era viable.

Fue aquí donde tuve la grandiosa idea de compartir su formula con un peronista. Este mismo es Miguel Ángel Pichetto fue un senador y político de gran nombre, quien se lo conoce como experto en la construcción de consensos y más cuando la Argentina está pasando por situaciones sumamente críticas. Este hombre esta a favor del capitalismo y que conoce cada rincón del poder, finalmente dio Pichetto dice el ansiado “sí” al presidente Mauricio Macri.

El político firmó en Casa Rosada el mismo miércoles que Macri su candidatura a vicepresidente. Cabe destacar que estos dos integrantes de la formula tienen un objetivo en común el cual es reconstruir el país y evitar la posible llegada Cristina Kirchner.

Por otro lado, otras de las formulas que compiten con Macri-Pichetto son las que te nombraremos a continuación. En primer lugar, tenemos el partido de Frente de Todos que lo componen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Luego tenemos el Consenso Federal 2030, que lo componen Roberto Lavagna que se postula para presidente acompañado por Manuel Urtubey a vicepresidente.

Del otro lado tenemos al Frente de Izquierda donde los elegidos son Nicolás del Caño y Romina del Pla y por último tenemos el Frente Despertar que esta compuesto por el economista José Luis Espert acompañado por Alberto Asseff y Gonzalo Mansilla de Souza.

No caben dudas, que luego ver todas las fórmulas para las elecciones podemos decir que la pelea por el mandato a presidente será demasiado peleada.