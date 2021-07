Elecciones 2021: Cresto encabeza la lista del PJ y Frigerio la de la UCR-PRO

Según el cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral, este 24 de julio se dio "inicio de la campaña electoral para las PASO" y se fijó "el fin del plazo previsto para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias".

En otras palabras, ya están los tiempos dados para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre.

En este sentido, el peronismo llegó a un consenso y la lista del oficialismo se resolvió este viernes, bastante antes de lo que se suponía y de lo que se espera en una instancia de estas características.

La nómina la encabezará el ex intendente de Concordia Enrique Cresto. Se trata de un funcionario nacional que venía recorriendo el territorio con la cartera del Enosha, pero con la vista en 2023. Primero se entusiasmó con ser candidato este año, cuando se lo sugirió Eduardo “Wado” De Pedro, pero luego entró en razones que no era la mejor maniobra en su plan por la sucesión de Gustavo Bordet. A su entorno le dijo: “Si me lo piden no puedo decir que no”. Pues bien, se lo pidieron.

En segundo lugar irá Carolina Gaillard. Su nombre ya estaba anotado hace semanas y no tiene resistencias en el kircherismo. De buena relación con Bordet y conocida de Alberto Fernández hace años, la legisladora buscará su reelección para un lugar que le sienta cómodo: el Congreso.

El tercer lugar es para Tomás Ledesma. Un camporista de 26 años que se desempeña en un área en la que se vincula con municipalidades desde el Ministerio del Interior. Para que Ledesma se convierta en diputado, el Frente de Todos se tiene que imponer en las elecciones.

La interna de la oposición

A diferencia del oficialismo, la alianza conformada por un sector Unión Cívica Radical y el PRO deberá enfrentarse en una interna contra otra rama del radicalismo.

Una de las listas estará conformada por: el ex ministro del Interior durante el macrismo Rogelio Frigerio; la concejala de Gualeguay, Marcela Ántola, y el diputado nacional, Atilio Benedetti.

La segunda propuesta estaría encabezada por el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti; la ex titular de una de las oficinas de ANSES Concordia, Patricia Rodríguez, y el intendente de Crespo, Darío Schneider.