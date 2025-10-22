La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales 2025. Los gualeguaychuenses pueden consultar en línea su lugar de votación usando su DNI.

Es importante destacare que por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel. Se renovarán cinco bancas entrerrianas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación.

Cómo consultar el padrón electoral

-Ingresá al sitio oficial https://www.padron.gob.ar/.

Para consultar, se debe ingresar: Número de DNI, género que figura en el documento, distrito electoral (Entre Ríos), y el código de validación que muestra el sistema.

Con estos datos, la página mostrará la información completa sobre el lugar de votación.