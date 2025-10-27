Entre Ríos se pintó de violeta este domingo y le dio un triunfo en las elecciones legislativas nacionales a la Alianza La Libertad Avanza, la coalición que conformaron el gobierno nacional y el gobierno provincial, que se adjudica de esta manera tres de las cinco bancas en juego, relegando al peronismo oficial al segundo lugar, con las dos bancas restantes.

El oficialismo superó el 52 por ciento de los votos, mientras que el frente peronista obtuvo poco más del 34 por ciento de los sufragios.

Los tres diputados nacionales electos por ALLA son Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR). Los dos electos por Fuerza Entre Ríos son Guillermo Michel y Marianela Marclay, ambos de la lista considerada “oficialista” en el peronismo entrerriano, la boleta respaldada por la conducción del Partido Justicialista.

Andrés Laumann es de Paraná y compitió como candidato a intendente de la ciudad por LLA en 2023. Es uno de los conductores de la fuerza en la provincia, coordinó la campaña electoral previa a este domingo y tiene línea directa con los hermanos Milei. Se autodefine como “demócrata conservador” y está vinculado laboralmente a empresas de movilidad eléctrica. Su pareja, Débora Todoni, es diputada provincial de La Libertad Avanza y su cuñada, Romina Todoni, es concejal libertaria en Paraná.

Alicia Fregonese es desde diciembre de 2023 presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, designada por el gobernador Rogelio Frigerio. Ya fue diputada nacional de Entre Ríos por el PRO entre 2017 y 2021. Con trayectoria en el campo, fue coordinadora de Educación Rural en el Ministerio de Educación de la Nación.

Darío Schneider es el ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia en la gestión Frigerio. Fue intendente de la ciudad de Crespo en dos períodos entre 2015 y 2023 y es un referente del radicalismo en la provincia. En las legislativas nacionales de 2021 junto con el ex intendente de Chajarí, Pedor Galimberti, compitieron en las internas de Juntos por el Cambio con una lista 100% radical frente a la propuesta que entonces encabezó Frigerio.

Guillermo Michel es abogado y contador de Gualeguaychú. Fue funcionario de larga trayectoria dentro de la AFIP, donde llegó a ser director general de la Aduana Nacional durante el período de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía entre 2022 y diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno nacional de Javier Milei.

Marianela Marclay fue concejal y es la actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la intendencia de José Eduardo Lauritto.

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán en diciembre a los representantes de la provincia que dejarán la Cámara Baja: Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.