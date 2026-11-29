España celebra este domingo unas elecciones generales en las que el socialista Pedro Sánchez pone en juego su continuidad en el poder frente a una derecha favorita para terminar con ocho años de gobiernos progresistas.

Un total de 38.728.356 personas están habilitadas para votar, de las cuales más de 2,7 millones residen en el exterior. De ellas, más de medio millón viven en la Argentina.

El principal rival de Sánchez es el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Nuñez Feijóo, que encabeza todas las encuestas con más del 31% de las intenciones de voto y con cuatro puntos de ventaja sobre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Sin embargo, según los sondeos, el PP no contaría con la mayoría absoluta en el Congreso y necesitaría pactar con la ultraderechista Vox para asumir el poder. De concretarse esta posibilidad, la derecha radical de Santiago Abascal, muy cercano a Javier Milei, accedería al gobierno por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Vox reúne cerca del 18% de las intenciones de voto, seis puntos más de lo que obtuvo en las elecciones de 2023. Más atrás, el Frente Amplio (izquierda), de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, obtendría alrededor del 7%, según el promedio de varias encuestas.

En estos comicios se presentan también varias agrupaciones regionales y de distintas tendencias ideológicas, en especial en Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias.

“Es una elección decisiva porque puede suponer un cambio no solo de ciclo político, sino un cambio de época”, dijo a TN la periodista y analista política española Marta Monforte.

El jefe de gobierno español, Pedro Sanchez, durante un acto en Palma de Mallorca (Foto: REUTERS/Francisco Ubilla)



¿Fin de ciclo?

Los españoles elegirán este domingo a 350 diputados y 209 senadores. Pero serán los diputados los encargados de elegir al jefe del gobierno español a propuesta del rey Felipe VI. En general, el monarca invita a formar un ejecutivo al candidato más votado o al que cree que podrá formar una coalición que le permita gestionar. No es una elección directa, como ocurre en la Argentina.

“Llevamos ocho años de un gobierno progresista de la mano del PSOE con aliados como Podemos en su momento, ahora Sumar y otras fuerzas arraigadas en la izquierda nacionalista o territorial. Si ganan las derechas, tanto el Partido Popular como Vox, supondría un cambio porque se presentaría por primera vez la posibilidad de que la extrema derecha española entre en un gobierno nacional”, dijo Monforte.

Hasta ahora, el PP y Vox solo han sellado pactos en comunidades autonómicas.

El líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo (Foto: EFE)

Si bien ninguno de los dos partidos ha admitido explícitamente la posibilidad de un acuerdo programático que le permita formar una coalición de gobierno, todo hace prever un cambio de timón bajo una alianza conservadora.

La ofensiva de Vox y la estrategia socialista

En un marco político crispado por el estallido de una crisis de vivienda y una emergencia migratoria en Ceuta y las Islas Canarias, desde Vox comenzó a ponerse en duda la legitimidad de los comicios.

“Si las elecciones son mínimamente limpias, España podrá salir del pozo profundo -al que nos hundió Sánchez y su banda que han convertido el PSOE en crimen organizado. Haremos desregulación, orden, ley y justicia y defensa de las fronteras”, vaticinó a TN el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

Para el legislador europeo, “si Sánchez logra falsificar como Lula (en Brasil) un triunfo, entraremos en deriva hacia un régimen tiránico en la primera narcodictadura europea”. El presidente brasileño fue reelecto por otros cuatro años en el balotaje del 25 de octubre pasado, en unas elecciones consideradas limpias y justas por observadores internacionales.

Para Monforte, el escenario se divide en dos: un giro hacia la derecha más reaccionaria o un golpe de efecto de Pedro Sánchez.

“Los sondeos apuntan a una mayoría absoluta de PP y Vox, pero también lo pronosticaban muchas de las encuestadoras hace tres años y medio y finalmente no se cumplió”, alertó.

El líder de Vox, Santiago Abascal (Foto: REUTERS/Eva Manez)

En las elecciones de 2023, el PP fue el partido más votado, pero no logró formar gobierno y fue finalmente Sánchez el que armó una coalición progresista.

“La izquierda está jugando mucho a incentivar la participación electoral porque la tesis es que la derecha ya está muy movilizada contra Pedro Sánchez”, dijo Monforte.

En contrapartida, la izquierda está menos motivada a causa del estallido de la crisis de la vivienda, que incluyó movilizaciones masivas tras el desalojo -y posterior muerte- de la jubilada Maricarmen Abascal, el alza en el costo de vida y varios casos de corrupción que involucran a exministros y a la esposa del jefe de gobierno, Begoña Gómez.

“El PSOE identifica que mucha gente que lo votó hace tres años y medio ahora estaría dudando, pero juegan la carta de lo que supondría en términos de involución democrática que entrara la extrema derecha en el gobierno”, indicó la analista.

Ese escenario pondría sobre el debate político temas como la eutanasia, el futuro de la Televisión Pública y la ley de memoria demócratica que otorgó una reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

“Todos son objetivos claros que ya ha marcado la derecha si llega al poder que derrogará o cambiará. También la ley del aborto. Son cuestiones que afectan mucho a la izquierda y que puede hacer que haya un movimiento inesperado” a último momento, opinó Monforte.

Fuente: TN