En la provincia de Entre Ríos se impuso la línea interna Renovación con Unidad con el 57 % de los votos. La nómina, liderada por los ruralistas Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, contó también con la integración de los dirigentes provinciales Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni, Walter Feldkamp y Manuel Etchevehere. En tanto, la lista que obtuvo el segundo lugar fue encabezada por Domingo Veronesi y Valeria Trucco, quienes cosecharon el 43 % de los sufragios a nivel provincial.

Esta constituye la cuarta oportunidad en la que la lista ganadora se impone en la provincia con una amplia mayoría.

Los principales ejes de gestión sobre los cuales se apoyaron sus dirigentes en esta elección fueron su independencia gremial ante la política, la construcción de una agenda sectorial en base a las demandas de los productores, la cercanía en la representación territorial y la renovación dirigencial dentro de la entidad.

A nivel nacional, la lista a presidente encabezada por Nicolás Pino resultó ganadora con el 71 % de los votos, frente a la lista liderada por Marcos Pereda, que alcanzó el 29 % de los sufragios.