El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) dispuso que “por razones de oportunidad, mérito, conveniencia y legalidad” la aplicación de los topes de los subsidios para los consumos de energía eléctrica no se hará en septiembre, como estableció la Nación, sino a partir del 1 de octubre.

A través de la resolución N° 649, la Secretaría de Energía de la Nación estableció los topes de consumo mensual de electricidad que seguirán siendo subsidiados para los usuarios residenciales que revisten en el Nivel 3 (de ingresos medios), según el esquema de segmentación de subsidios establecido por el decreto 332/2022.



El consumo excedente de estos usuarios deberá facturarse como tarifa plena (sin subsidio), tal como ocurrirá para los usuarios del Nivel 1 (altos ingresos), que verán eliminado el subsidio estatal a sus consumos en su totalidad a lo largo de tres bimestres, a partir del 1 de setiembre.



El nivel de consumo con tarifa subsidiada para el Nivel 3 será de 400 kWh/mes.



En Entre Ríos



De acuerdo a la resolución N° 166, que dictó el viernes 16 el Ente Regulador de la Provincia, “la Secretaría de Energía de la Nación no ha remitido al poder concedente la base de datos de los usuarios que corresponden a los 3 niveles de la segmentación, según las inscripciones al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), es decir, no se ha recibido la debida categorización de los 3 niveles de la segmentación, existiendo un universo de usuarios ´no categorizados´ (indefinidos) que impiden su encuadre en alguna de los 3 niveles de la segmentación, lo que impide la correcta identificación de usuarios comprendidos en Nivel 1 (N1), pero sí la forma de aplicación de límites al consumo mensual de los usuarios del Nivel 3 (N3) a partir de los cuales se les aplica una limitación al subsidio, haciéndolo retroactiva al 1° de septiembre del 2022”.



La norma que emitió el interventor del EPRE, José Carlos Halle, señala que “en atención a los objetivos de política energética provincial en materia de abastecimiento y distribución de electricidad, y de protección adecuada de los derechos de los usuarios, establecido por el artículo 2, inciso a) de la Ley Provincial N°8916 y a las disposiciones del artículo 30 de la Constitución Provincial en cuanto contempla la protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes y servicios públicos, éste Ente de Control considera que la retroactividad establecida en la norma nacional colisiona con esos principios rectores y protectorios y, por lo tanto, se establece su vigencia a partir del 1° de octubre de 2022”, publica Entre Ríos Ahora.



La norma nacional

La resolución 649/22 establece que a los usuarios Nivel 3 “se le aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) definidos para el Nivel 1 -Ingresos Altos- a los consumos excedentes de energía eléctrica de 400 kWh/mes”.



“Del análisis realizado sobre el universo de usuarios y usuarias del servicio público de energía eléctrica, se estima que aproximadamente el 80% de los consumos residenciales no superan los 400 kWh/mes en hogares que disponen de gas natural por redes”, considera Energía.. En su artículo 3 la misma resolución establece que “a los efectos de instrumentar la inclusión de dichos topes de consumos en los segmentos definidos, cada Agente Distribuidor deberá categorizar a los usuarios y usuarias en base a los criterios establecidos en la presente medida”.



E indica que “a los fines de asegurar la distribución equitativa de los subsidios a la energía de conformidad con el uso racional y responsable de los recursos energéticos, deviene necesario la implementación de un esquema de asignación de topes de consumo sin quita de subsidio diferenciado de acuerdo con las características propias de cada jurisdicción para los usuarios y usuarias residenciales que no afronten el costo pleno de la energía a fin de complementar lo normado por el Decreto 332/22”.

Se indica además que “las características de los usuarios y usuarias del Nivel 2 -Menores Ingresos- se evidencia que no podrían afrontar el pago de nuevos incrementos del servicio. También, que “para este segmento se encuentra limitada la posibilidad de reducir el nivel de consumo de energía eléctrica a través de incentivos económicos debido a que se encuentra condicionado por otras variables, tales como la cantidad de integrantes del hogar, las características de la vivienda y la eficiencia de los artefactos domésticos”.



Por ello, señala la Resolución, “a los fines de garantizar la accesibilidad al servicio, a los usuarios y usuarias categorizados en el Nivel 2 -Menores Ingresos-, no se les aplicará el tope de consumo al subsidio de abastecimiento de energía eléctrica asignado”.



Energía puntualizó que “esta Secretaria entiende que la eficiencia energética y el uso racional y responsable de la electricidad por parte de los usuarios y usuarias finales, constituye un objetivo primordial a afrontar, lo que requiere de la implementación de medidas en la materia, así como políticas de Estado que fomenten la eficiencia energética”.



Y añade que “con lo argumentado anteriormente, se desprende que los usuarios del Nivel 3 Ingresos Medios, en consideración a los datos proporcionados en las declaraciones juradas acompañadas junto a las solicitudes de los subsidios energéticos, podrían morigerar, a partir de incentivos económicos, el consumo de energía eléctrica”.