CONSEJOS ÚTILES
Electrodomésticos: cómo elegir los mejores para tu hogar y ahorrar a largo plazo
Los electrodomésticos son fundamentales en la vida cotidiana, ya que facilitan tareas del
hogar, ahorran tiempo y mejoran la calidad de vida. Sin embargo, elegir correctamente no
solo impacta en la comodidad, sino también en el consumo de energía y el gasto mensual.
Los electrodomésticos son dispositivos eléctricos diseñados para realizar tareas domésticas
como cocinar, limpiar, conservar alimentos o climatizar ambientes. Su eficiencia y tecnología
influyen directamente en el rendimiento y en el costo de uso a lo largo del tiempo.
En Argentina, donde el costo de los servicios es un factor clave, invertir en equipos
adecuados puede generar un ahorro significativo en el largo plazo.
Tipos de electrodomésticos según su función
Antes de comprar, es importante entender cómo se clasifican y cuál es su rol dentro del
hogar.
Línea blanca
Incluye los electrodomésticos de mayor tamaño y uso constante:
● Heladeras
● Lavarropas
● Cocinas
● Freezers
Son esenciales y suelen representar una inversión importante, por lo que conviene
analizarlos en detalle.
Pequeños electrodomésticos
Son equipos más compactos y accesibles:
● Microondas
● Cafeteras
● Licuadoras
● Pavas eléctricas
Aunque tienen menor costo, su uso frecuente también impacta en el consumo energético.
Tecnología y entretenimiento
También se consideran dentro del hogar:
● Televisores
● Equipos de audio
● Dispositivos inteligentes
Estos productos combinan funcionalidad y entretenimiento.
Cómo elegir electrodomésticos eficientes
Uno de los factores más importantes al momento de comprar es la eficiencia energética.
Etiqueta energética
La etiqueta indica el nivel de consumo del equipo.
● Clase A: mayor eficiencia
● Clases inferiores: mayor consumo
Elegir productos eficientes puede reducir el gasto eléctrico hasta un 30%.
Tecnología moderna
Los avances tecnológicos permiten optimizar el consumo:
● Motores inverter
● Sensores automáticos
● Modos eco
Estos sistemas ajustan el funcionamiento según el uso real.
Tamaño adecuado
Elegir un equipo acorde al hogar evita consumo innecesario.
Por ejemplo:
● Una heladera muy grande consume más energía
● Un lavarropas sobredimensionado desperdicia agua y electricidad
Qué tener en cuenta antes de comprar
Más allá de la eficiencia, hay otros factores clave.
Espacio disponible
Es fundamental medir el lugar donde se va a instalar el electrodoméstico.
● Ancho, alto y profundidad
● Espacio de ventilación
● Accesibilidad
Frecuencia de uso
No todos los productos se utilizan con la misma intensidad.
● Uso diario: conviene invertir en calidad
● Uso ocasional: se puede optar por modelos más básicos
Presupuesto
Definir cuánto se puede gastar ayuda a filtrar opciones y evitar compras impulsivas.
Tiendas como Coppel ofrecen diferentes rangos de precio, lo que facilita encontrar
productos que se ajusten a cada necesidad.
Beneficios de invertir en buenos electrodomésticos
Elegir correctamente tiene ventajas concretas.
Ahorro a largo plazo
Un equipo eficiente puede consumir menos energía y reducir el gasto mensual.
Por ejemplo:
● Heladeras modernas consumen hasta un 40% menos
● Lavarropas eficientes optimizan agua y electricidad
Mayor durabilidad
Los productos de mejor calidad suelen durar más tiempo, lo que evita reemplazos
frecuentes.
Mejor rendimiento
Un buen electrodoméstico:
● Funciona de manera más estable
● Ofrece mejores resultados
● Reduce el desgaste de uso
Errores comunes al comprar electrodomésticos
Evitar estos errores puede mejorar la experiencia de compra.
Elegir solo por precio
Un producto barato puede resultar más caro a largo plazo si consume más energía o dura
menos.
No comparar opciones
Analizar distintas alternativas permite encontrar mejores condiciones.
Ignorar el consumo energético
Este factor impacta directamente en el gasto mensual.
Cómo aprovechar promociones y descuentos
Existen momentos clave para comprar electrodomésticos a mejor precio.
Eventos especiales
Durante fechas como Hot Sale o Cyber Monday, es posible encontrar:
● Descuentos importantes
● Cuotas sin interés
● Promociones exclusivas
Financiación
Las cuotas permiten acceder a productos de mayor valor sin afectar el presupuesto
inmediato.
Coppel suele ofrecer este tipo de beneficios, lo que facilita la compra.
Mantenimiento: clave para alargar la vida útil
Un electrodoméstico bien cuidado puede durar muchos años.
Buenas prácticas
● Limpiar regularmente
● Evitar sobrecargas
● Revisar conexiones
Esto mejora el rendimiento y reduce fallas.
Cómo saber si un electrodoméstico vale la pena
Antes de comprar, podés evaluar:
● Relación precio-calidad
● Consumo energético
● Opiniones de usuarios
● Garantía
Un análisis simple puede evitar una mala decisión.
Además, se estima que un electrodoméstico bien elegido puede tener una vida útil de entre
5 y 10 años, dependiendo del tipo y el uso.
La importancia de elegir bien dónde comprar
No solo importa el producto, sino también la tienda.
● Garantía confiable
● Buen servicio postventa
● Opciones de financiación
Coppel se posiciona como una alternativa completa en este sentido, ofreciendo variedad de
productos y condiciones accesibles para distintos perfiles de usuarios.
Elegir correctamente los electrodomésticos no solo mejora el confort del hogar, sino que
también permite optimizar recursos, ahorrar dinero y aprovechar mejor cada compra en el
día a día.