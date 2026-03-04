La edición 2026 del Carnaval del País consagró pentacampeona a Papelitos, comparsa del Club Juventud Unida.



Pero además de la principal y tan esperada definición, la apertura de sobres con los votos de los jurados dejó muchas sorpresas. Una de ellas se dio en el rubro Carrozas.



En puntaje total (sin descuentos), las carrozas de Papelitos y O'Bahía obtuvieron un empate, ambas con 55 puntos en su primera carroza y 51 puntos en la segunda. Sin embargo, después de los descuentos, se impuso la pentacampeona Papelitos con un puntaje Total Final de 87. O'Bahía quedó en segundo lugar, apenas por detrás, con 86.75 puntos.



En tercer puesto, se ubicó Marí Marí, que este año deslumbró al público con dos imponentes carrozas: la primera, con una cobra que custodiaba la Cueva de las Maravillas y el Genio de la Lámpara detrás; y la segunda, la de un enorme y multi-articulado elefante con un lujoso palacio a sus espaladas. En el puntaje total sin descuentos, la primera obtuvo 55 puntos y la segunda 50.25. En el Total Final, la comparsa rojinegra llegó a 86.25 puntos.

En cuarto y último lugar quedó Ará Yeví, con un puntaje Total Final de 83.50. En el escrutinio sin descuentos, la primera carroza del Club Tiro Federal -con la figura de un Martín Fierro gigante saliendo de una computadora- sumó 54 puntos; mientras que la segunda, que también representa a Fierro, obtuvo un puntaje de 47.75.

