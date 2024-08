La causa por la tragedia ocurrida el viernes 22 de marzo en la Ruta Internacional Nº 136 se elevará a juicio. El fiscal Jorge Gutiérrez ya realizó el pedido y en estos días se realizará la audiencia.

Aquella tarde, una camioneta que iba de Pueblo Belgrano a Gualeguaychú perdió el control del tráiler que tenía enganchado en su parte trasera y el mismo golpeó a una pareja que se encontraba pescando desde la banquina de la ruta, lo que causó la muerte de Lorena Gaisser e hirió a su pareja.

La acusación que recae contra quien manejaba la camioneta, en la que iban otras tres personas, es por “homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por las condiciones fuera de reglamento del vehículo automotor”.

El fiscal fue claro con respecto a cómo se dieron los hechos. Según lo que han podido reconstruir en la investigación y en sus palabras: “El tráiler estaba mal enganchado, de manera anti-reglamentaria, las cadenas no estaban puestas”.

Gutiérrez fundamentó: “Para comprobar eso se hizo una planimetría en el lugar del hecho, que fue realizada por un sargento de criminalística, se tomaron todos los rastros y dónde golpeó el perno improvisado, que era un fierro en realidad. Golpea en la ruta y se levanta, y ahí se desengancha el acoplado y se sale de control y le pega a estas dos personas, a una de lleno, y eso coincide con lo que declaran las tres personas que iban en la camioneta con el chofer, había dos que iban en la caja y lo que vieron y declararon coincide”, remarcó.

Además de los testimonios y la planimetría, el funcionario judicial añadió que “después se hizo la pericia accidentológica, a cargo del Licenciado Zabala, y la causalidad siniestral marcó que la causa es el desprendimiento del perno que no era como debía ser”.

Cuál podría ser la condena y los atenuantes

En cuanto a la cantidad de años en prisión que podría recibir el hombre, en caso de ser hallado culpable, el fiscal planteó : “Vamos a pedir tres años de prisión efectiva, la pena puede ir desde los dos hasta los seis años, pero hay factores como el estado de la ruta, que se ha constatado que era de regular a malo; el auto que estaba estacionado en un lugar que si no tenés una emergencia no se puede parar ahí, son cosas que se tienen en cuenta a la hora de pedir una pena, no se le puede pedir el máximo”. Además, añadió que el hombre “siempre estuvo a derecho, nunca ejerció presiones ni molestó al sobreviviente”.

Recordemos que Miguel Gandolfo, titular de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (ACIVERJUS), manifestó a este medio que “esto ocurrió en una ruta donde hay una obra para mejorarla que está parada” y que “hasta el año pasado estaba en marcha”.

En cuanto al lugar en el que estaban pescando las víctimas, queda claro que está prohibido, ya que en las banquinas sólo pueden detenerse los vehículos que sufren algún desperfecto, y deben hacerlo con las medidas de seguridad exigidas por la ley.

El estado del sobreviviente y la posible fecha de juicio

Con respecto a la pareja de la víctima fatal, quien sufrió graves heridas producto del accidente, el fiscal reveló que “tuvimos varias idas y vueltas y finalmente fue el último en declarar, llegó con muchas dificultades porque no quedó bien”, contó acerca del hombre que tuvo que realizar el duelo por perder a su pareja a la par de la recuperación por sus lesiones en el Hospital Centenario.

Gutierrez añadió que “el hombre en su declaración recordaba los momentos previos, que vio la camioneta y luego el tráiler que se le vino encima”, por lo que fue ofrecido como testigo.

Para que se lleve a cabo el juicio ahora resta esperar los tiempos de la justicia: “La audiencia de etapa intermedia va a ser pronto, pero para el juicio, con la agenda que tiene Tribunales, de mínima será para mitad del año que viene”, adelantó Gutiérrez.