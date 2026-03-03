No son comunes los accidentes de este tipo, donde una persona queda aprisionada por un ascensor cuando lo abandonaba, pero esto fue lo que sucedió el 26 de julio de 2024 y es responsabilidad de la Justicia determinar si existió negligencia por parte de alguna persona para que ello ocurriera.

Héctor Fabián Boari era un hombre de 54 años que no vivía en el geriátrico San Joaquín, pero era concurrente asiduo del lugar porque le gustaba acompañar a los residentes. Esa mañana fresca de invierno tomó el elevador acompañando a una mujer en silla de rueda y cuando fue a descender en la planta alta, el ascensor bajó repentinamente y aprisionó la mitad de su cuerpo entre el piso y la casilla.

La autopsia al cuerpo determinó que Boari tenía dos fracturas costales derechas y dos fracturas costales izquierdas, además de desgarros internos, y se calificó como causa probable un “reflejo vagal por compresión”, es decir que sufrió una muerte traumática accidental.

Este análisis forense no era determinante para el fiscal Gutiérrez, porque desde un principio se tuvieron testimonios y otros elementos que confirmaron que se trataba de un accidente. Para la investigación era clave confirmar si ese accidente se produjo por una negligencia en el mantenimiento del ascensor y determinar quién es el responsable.

Para ello se contó con pericias de expertos sobre el ascensor y declaraciones de los responsables y trabajadores de la Residencia que señalaron a una persona como la encargada del mantenimiento del aparato. Ese hombre es un técnico de 49 años que fue imputado de homicidio culposo y la Fiscalía pretende llevarlo a juicio para una condena en suspenso.

Según la acusación, acompañada por el informe pericial, el normal funcionamiento del ascensor había sido manipulado poco tiempo antes. Se había intervenido en el tablero eléctrico, cambiando una placa y realizando una conexión errónea de los cables, inhibiendo el sistema de seguridad. Es decir, el elevador comenzó a funcionar aún cuando su puerta se encontraba abierta.

El ascensor era de tipo montacargas. Con una puerta tijera en el habitáculo y otra del tipo tradicional sobre la abertura del piso por el cual se ingresaba y egresaba. Al parecer, el sistema de seguridad de la puerta tijera había quedado inhabilitado y en este caso puntual en el que ocurrió el accidente, el ascensor comenzó a descender de la planta alta cuando una persona lo llamó desde la planta baja. Comenzó a funcionar pese a que Boari no había cerrado la puerta tijera de seguridad.

La requisitoria del fiscal Gutiérrez de elevación a juicio fue corrida a la defensa del acusado que de no presentar objeciones, deberá presentarse en una audiencia con el Juez de Garantías interviniente para establecer si el Legajo pasa a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para un próximo debate.

Por Carlos Riera - El Argentino