La causa por la tentativa de femicidio de Carolina Huck avanzó hacia una nueva etapa judicial. Este jueves, el juez de Garantías Ignacio Telenta resolvió elevar el expediente a juicio oral y dispuso que el debate quede en manos del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú. De esta manera, el policía Mariano Corvalán no será juzgado por un jurado popular.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló sin objeciones de las partes respecto de la acusación, la calificación legal ni del pedido de pena solicitado por el fiscal Jorge Gutiérrez, quien sostendrá en el juicio una imputación por tentativa de femicidio y requerirá una condena de 15 años de prisión.

Uno de los puntos centrales discutidos durante la audiencia estuvo vinculado al estado de salud mental del acusado. A partir de las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas durante la investigación, persisten dudas sobre la capacidad de Corvalán para afrontar un juicio extenso, con jornadas prolongadas y varios días de debate.

Ante esta situación, Telenta solicitó a los especialistas que indiquen qué tipo de tratamiento o rehabilitación debería realizar el imputado para llegar en mejores condiciones al proceso oral. Más allá de esa cuestión, la resolución significó el cierre de una etapa clave de la investigación y ahora será el Tribunal quien deberá fijar la fecha del juicio.

El caso conmocionó a Gualeguaychú durante 2025. Todo ocurrió el domingo 24 de agosto en una vivienda ubicada en la intersección de Gutenberg y La Rioja. Según la investigación, Mariano Corvalán disparó con su arma reglamentaria contra su esposa Carolina Huck y luego llamó al Comando Radioeléctrico para informar lo sucedido y pedir asistencia médica.

Cuando llegó la ambulancia, el propio policía colaboró para trasladar a la mujer. Minutos después, antes de la llegada de efectivos de Comisaría Cuarta, se disparó en el rostro frente a la vivienda.

Ambos sobrevivieron pese a la extrema gravedad de las heridas. Huck sufrió una lesión toracoabdominal, perdió el bazo y tuvo comprometidos los pulmones. Corvalán, en tanto, recibió un disparo que ingresó por la mandíbula y le provocó una severa lesión cerebral, con pérdida de masa encefálica.

Durante las primeras horas posteriores al ataque, el cuadro de ambos era crítico y las expectativas de recuperación eran bajas. Sin embargo, con el correr de los días mostraron signos de estabilidad y lograron salir de Terapia Intensiva.

Una semana después del hecho fueron trasladados a salas comunes del Hospital Centenario. Corvalán perdió un ojo producto de la lesión sufrida, mientras que Huck quedó con una “sección completa de médula con paraplejia”, situación que le provocó parálisis en ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, la docente de Educación Especial realiza un tratamiento de rehabilitación en un centro especializado de Galarza, donde continúa con su recuperación y adaptación a una nueva realidad.

En su declaración ante la Fiscalía, Huck relató cómo fueron las horas previas al ataque. Contó que ese domingo Corvalán había regresado a la casa luego de trabajar y descansar antes de volver a cumplir funciones por la noche, mientras que ella había asistido a un cumpleaños y luego continuó realizando tareas vinculadas a su trabajo docente.

Según expresó, la discusión comenzó en ese contexto y giró en torno a cuestiones económicas y laborales. Huck sostuvo que Corvalán le reprochaba la cantidad de horas que trabajaba, aunque ella consideraba necesario mantener ese ritmo para afrontar los gastos familiares. Compañeras de trabajo de la víctima también declararon en la causa y señalaron que los conflictos de pareja estaban relacionados con problemas económicos y la crianza de la hija de ambos.

Corvalán fue dado de alta antes que Huck y desde entonces permanece alojado en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, donde cumple prisión preventiva mientras espera el juicio oral.