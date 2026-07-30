Antes de la llegada de un frente frío prevista para el viernes por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este jueves el pronóstico y elevó a nivel naranja el alerta por tormentas para la provincia de Entre Ríos.

De acuerdo con el organismo, el viernes estará marcado por dos momentos diferenciados. El primero se desarrollaría desde el mediodía o durante las primeras horas de la tarde, cuando la interacción con un frente cálido favorecerá la formación de lluvias y tormentas, con posibilidad de caída de granizo. Para este período rige un alerta amarillo.

El SMN indicó que las tormentas podrían ser de variada intensidad, con algunas fuertes o localmente severas. Se prevén ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica, precipitaciones intensas en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse montos superiores.

El panorama cambiaría durante la noche con el ingreso del frente frío, momento en el que comenzará a regir el alerta naranja emitido por el organismo nacional.

Para esa franja horaria se esperan tormentas aisladas fuertes a severas, acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo de distintos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con la posibilidad de registros puntualmente más elevados.

En Gualeguaychú, se esperan lluvias intermitentes durante las primeras horas de la mañana, y precipitaciones más intensas hacia la noche. En contraste, se prevé que durante el mediodía salga el sol y las temperaturas alcancen hasta 27 grados de máxima. Las mínimas, en tanto, estarían en torno a los 16 grados durante la mañana.

La llegada de las lluvias en la noche del viernes vendrían acompañadas de un descenso térmico.