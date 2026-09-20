Elevaron a naranja el alerta por tormentas para este domingo por la tarde en gran parte de Entre Ríos. En tanto, continuará en nivel amarillo los cinco departamentos del norte y se extenderá hasta la noche con esta intensidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-, inicialmente eran sólo dos departamentos, pero ahora se incluyen 12 departamentos en nivel naranja: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Colón y Uruguay.

El pronóstico extendido indica que el alerta por tormentas finaliza este domingo a la noche. Para este lunes se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con fuertes vientos del sur. En el sur provincial rige un alerta amarillo por vientos con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas entre 50 y 80 km/h.





Alerta de nivel amarillo: rige en el norte y en horas de la noche

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta de nivel naranja: rige a la tarde en 12 departamentos

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En Gualeguaychú, el tiempo se mantendrá inestable durante el resto de la jornada y se esperan precipitaciones desde las 17 horas aproximadamente. Sin embargo, hacia el lunes volvería a salir el sol.

Fuente: AHORA