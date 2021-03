Elías destacó que el Hospital vacunó más de 1400 personas sin recibir cuestionamientos

En primer lugar, anunció que ayer recibieron 800 nuevas vacunas, y que en el transcurso de la jornada se reuniría con el Nodo Epidemiológico "para interiorizarme sobre cómo avanzará la vacunación de los mayores de 70".

Sobre los empleados de la Secretaría de Salud municipal que se han vacunado, Elías expresó que "no se trata de avalar o no, el Coes no es una institución científica que pueda tomar esas decisiones", y consideró que el organismo "está para organizar si hay que tomar decisiones en torno a la pandemia, como cuando se han implementado restricciones".

El titular del efector señaló que allí llevan "más de 1400 personas vacunadas y sinceramente, más allá que podamos tener algún error, a mi no me vinieron a cuestionar cuestiones de listados, entonces uno debe responsabilizarse de las decisiones que uno toma", consideró.

"Nadie va a discutir una definición de salud, acá se ha definido desde el Ministerio un Plan Rector y la idea es sostener eso. Si nos dicen vacunen las instituciones geriátricas es lo que hacemos", planteó.

Con respecto a la creación de la comisión de vacunación dentro del Coes, manifestó que allí se podrán resolver "todas estas dudas o situaciones que quedan en grises" con respecto al Plan Rector, y que allí se plantearan "consensos previos para tomar decisiones".

se han vacunado a todas las instituciones geriátricas del departamento y de la ciudad y no hubo grandes inconvenientes

Además, sobre los cuestionamientos por la falta de detalles dentro del mismo que realizó ayer Martín Roberto Piaggio, argumentó que "si yo me encuentro en una situación puntual por ejemplo le pregunto al asesor legal y lo resolvemos, no son tantos los obstáculos que uno debe sortear como para tomar eso y decir que el Plan Rector no sirve, son elementos que se pueden ir solucionando, se han vacunado a todas las instituciones geriátricas del departamento y de la ciudad y no hubo grandes inconvenientes", ejemplificó.

Por último, con respecto a la información que baja desde Provincia para llevar adelante la campaña, aseguró que la misma "es muy dinámica, no hay mucho tiempo de preparación previa. Nadie tiene la menor intención de retacear ninguna información, uno apuesta a trabajar en conjunto, lo que menos se quiere es la desinformación. Por eso la idea es que el Coes sea el difusor de la vacunación, es mejor que sea el organismo para una información más integral".

"Si acepto que al principio de la vacunación uno ha sido muy celoso, de cuidar la vacuna, de que la cadena de frío se mantenga, es una responsabilidad propia que tenemos por estar al frente del Hospital, son acciones que si o si debo cumplir", concluyó.