Durante la intervención, personal municipal recorrió la zona y retiró residuos y objetos descartados tanto en propiedades particulares como en terrenos baldíos y espacios públicos cercanos. Según se informó, las tareas forman parte del plan habitual del área, que apunta a mantener la limpieza urbana y prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.

El operativo se realizó con maquinaria municipal, lo que permitió el retiro seguro de los materiales y su traslado al sitio de disposición final. En total, se retiraron dos camiones cargados con elementos en desuso.

Desde el Municipio recordaron la importancia de evitar el arrojo de residuos en la vía pública y la acumulación de objetos en patios y terrenos. Además, informaron que quienes necesiten el retiro de cacharros o residuos voluminosos pueden comunicarse con la Dirección de Higiene Urbana para coordinar el servicio de manera gratuita.