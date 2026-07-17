El Municipio culminó la remoción total de la montaña de tierra, escombros y desechos acumulados durante años frente al edificio de Obras Sanitarias.

Se limpió un predio de 3.997 metros cuadrados delimitado por el Boulevard Montana y las calles Puerto Argentino, Perito Moreno y Las Casuarinas.

La tarea demandó siete jornadas continuas de trabajo y exigió más de 2.000 viajes completos de camiones municipales y del Ejército Argentino, que colaboró con el retiro íntegro del material.

Para la remoción y carga se usaron varias retroexcavadoras que trabajaron con el volumen acumulado hasta fragmentar los sectores de tierra compactada y los bloques de escombro, mientras que los camiones realizaron movimientos logísticos para que la maquinaria llene los chasis y hagan el traslado.

El terreno, cubierto hasta entonces por tierra, piedras sueltas y restos de construcción, terminó reducido a una superficie llana tras el paso constante de la maquinaria pesada.

Todo el material retirado tuvo como destino la nivelación de Calle 550, continuación de calle Alsina, en el tramo comprendido entre Calle 136 y su empalme final con calle Roffo. Parte del volumen sirvió además para rellenar el antiguo terraplén por donde pasaban las vías del Ferrocarril Urquiza, en pleno sector norte de la ciudad.

Esta obra vial habilitó una calzada alternativa más de circulación para los residentes de los vecinos linderos a calle Roffo y de la zona norte de Gualeguaychú.

La reutilización íntegra de tierra y escombros permitió al Ejecutivo evitar gastos adicionales de compra de material de relleno, lo cual ocasionó un impacto mínimo sobre las arcas públicas.