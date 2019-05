Elisa Carrió aseguró que no apoyará a Sergio Varisco en Paraná

La referente de Cambiemos se mostró muy relajada, “en modo zen”, según definió ella misma. Y, fiel a su estilo, habló de todo. Dijo que no se alegra por el juicio contra Cristina Fernández, a pesar de haber impulsado esas denuncias, y también que la quiere a la ex presidente. Apuntó contra la corrupción y el narcotráfico en el país y en la provincia, y en este sentido cuestionó al ex gobernador Sergio Urribarri y al intendente de Paraná Sergio Varisco, por igual.

“Soy una persona que hace 25 años recorro el territorio, no viajo en avión, voy de pueblo en pueblo, tengo que volver a (la ciudad entrerriana de) Chajarí, tengo alumnos en todos lados. Yo tengo otro sentido de la política, yo tengo el sentido de la patria caminada, de la patria que sabe de la diversidad”, respondió al ser consultada por las críticas que había lanzado al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Y disparó: “Hay otros que hacen política por un tiempo”.

“Hace 25 años que camino el país, que es lo que quería hacer: luchar contra la corrupción, por la república, creer en Dios, creer en los amigos, no odiar a los que supuestamente son mis enemigos”, aseguró. Y, en este sentido, dijo que los actuales “no son días lindos para mí”, porque “estas denuncias –por los casos contra la ex presidente– son de 15 años atrás, pero yo no me alegro de verla a Cristina (Fernández) en el banquillo de los acusados, no vi televisión, no quise ver esa foto, porque yo fui compañera de ella y de corazón les digo: es necesario justicia y condena, pero uno no deja de querer porque las personas cambien”.

Carrió disparó contra Varisco

La consideración retórica que expresó hacia la ex presidente no la tuvo con quien fue el ministro de Planificación Federal durante los doce años del kirchnerismo: “Sí me gustó que (Julio) De Vido esté ahí”.

“No hay que aplaudir eso, son circunstancias trágicas que vive al Argentina. No hubiera deseado que muera el hijo de Menem, no deseo que la hija de Cristina esté enferma, no deseo que paguen los hijos, pero sí deseo una Nación donde la corrupción y el narcotráfico no nos tapen. Esta provincia es el mejor ejemplo de cómo el narcotráfico se puede llevar a tus propios hijos”, expresó la diputada, y remarcó: “estoy hablando de (Sergio) Urribarri”.

En esta misma línea, sobre su posible visita a la capital provincial, su respuesta fue contundente: “No voy a estar en Paraná, porque ahí hay un candidato que yo no voy a acompañar, que es (Sergio) Varisco. La corrupción y el narcotráfico no tienen partido”, sentenció.