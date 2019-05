Elisa Carrió respaldó a los candidatos de Cambiemos en Gualeguaychú

La referente de Cambiemos se mostró muy relajada, “en modo zen”, según definió ella misma. Y, fiel a su estilo, habló de todo. Dijo que no se alegra por el juicio contra Cristina Fernández, a pesar de haber impulsado esas denuncias, y también que la quiere a la ex presidente. Apuntó contra la corrupción y el narcotráfico en el país y la provincia, y en este sentido cuestionó al ex gobernador Sergio Urribarri y al intendente de Paraná Sergio Varisco, por igual.

Carrió sobre Cristina Fernández

A su lado estuvieron el candidato a gobernador del frente opositor, Atilio Benedetti, y el candidato a intendente de Gualeguaychú, Javier Melchiori.

Carrió: "Mi candidato es Macri"

Luego de pasar por Gualeguaychú, el jueves por la mañana llegará a Concepción del Uruguay y por la tarde a Concordia. El viernes, en tanto, visitará Diamante, por la mañana, y durante la tarde llegará a Villaguay. En todas las localidades acompañará a Atilio Benedetti en las actividades programadas.

El homenaje para Atilio Benedetti: