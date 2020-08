@eljuan.mp3: Cantante revela el origen e intención detrás de su música

Escalona recuerda: “Mi papá tenía la costumbre de esparcir talco en el piso de la sala y se ponía unas medias para bailar música “Disco” (Bee Gees, Abba, Earth Wind and Fire). Me crié con la música de Alfredo Sadel, uno de los cantantes más importantes de latinoamérica en la década de los 50’s-60’s (que por cierto, es familia por parte de mi papá).” Indudablemente, son cosas que marcan la vida de un futuro artista, y en su caso le trajo un deseo latente de expresarse a través de la música; esto se tradujo en ahorrar dinero cada vez que sus padres le entregaban para comprar el desayuno, con el fin de poder comprarse su primera guitarra, convirtiéndose en la herramienta para exteriorizar el talento musical que llevaba por dentro.

Desde entonces, tocar guitarra ha formado parte de sus hobbies favoritos, y eventualmente la música se transformó en su día a día. El Juan comenta que la mayoría del tiempo hace música o cosas relacionadas a ella (diseño, vídeos, ilustración, pensar nuevas ideas). Pero como buen joven, revela que actualmente disfruta de jugar videojuegos, agregando que juega mucho Red Dead Redemption II, además, disfruta ver series y reality shows ocasionalmente: “De vez en cuando me veo algún capítulo de Ru Paul’s Drag Race.”

Actualmente El Juan se halla trabajando en su próximo proyecto musical con un equipo multidisciplinario (La Sordera, José y El Toro): El lanzamiento de su próximo EP titulado “Latin Drama”, en el que colaborará con distintos artistas (músicos y modelos) de la escena emergente de Chile y Venezuela. El joven cantante agrega que la producción tiene tracks diversos, a pesar de ser un álbum conceptual en donde cuenta la evolución de su vida romántica reciente, este incluye géneros que van desde el Rock al Reggaetón. “El objetivo es lograr que esta obra me permita construir una base de personas que disfruten mi música y permitiéndole apalancar el proyecto”, El Juan revela.

Escucha el nuevo tema del El Juan titulado “La Culpa” haciendo clic aquí: https://open.spotify.com/track/0jEq92S2fDPjwxXll3EVME?si=Athjxw4oSzOwl79fet0g4w

“Quiero vivir de mis creaciones artísticas, especialmente las musicales. Quiero colaborar con los artistas que hoy admiro, para ello estoy hoy muy enfocado en crear las bases de mi identidad como músico en la escena musical latinoamericana.”

Marcar Tu Intención: Elemento Clave

Entre las figuras de apoyo que representan un ejemplo a seguir, para Escalona, está su padre: “Mi papá es mi mentor, porque es esa imagen del esfuerzo y la recompensa que obtienes al hacer las cosas bien y con buena actitud.” Él motivaba a El Juan explicándole que el momento perfecto para cambiar su día y marcar su intención, es la mañana al levantarse. Además, su ritual incluye repetir la frase “soy una persona exitosa”, logrando un efecto positivo cambiando la manera en que se enfrentará el día. “Hasta el día de hoy lo sigo haciendo porque me ha funcionado. No solo me enseñó ese ritual, sino también el respeto por los demás, a tener buen sentido del humor y la actitud positiva ante todo”, El Juan agrega.

En cuanto a la planificación y visualización de su futuro, revela con propiedad: “Me veo desarrollando campañas y proyectos para el entretenimiento a través de la música, ya sea como performer de mi propio proyecto, como productor, director de arte o compositor para otros artistas.” En el aspecto personal, define su mayor logro como haber encontrado un equilibrio en su vida luego del proceso migratorio, poder dedicarse a diseñar y enfocarse en su proyecto musical, tanto como hoy en día lo hace, además de entender cuáles son sus convicciones y motivaciones reales. Escalona comenta: “A nivel profesional, falta mucho por labrar, por eso trabajo día a día en El Juan. Creo que empezaré a estar satisfecho cuando el proyecto sea autosustentable.”

“Quiero que la gente vea que soy un ejemplo de que no importa donde naciste, te criaste, o cuanta plata tengas, en la vida siempre puedes generar ventanas para hacer lo que te gusta y si quieres el éxito lo puedes lograr con mucho foco, planificación, trabajo, y, sabiendo aprovechar las oportunidades que te aparecerán en ese camino a medida que vayas compartiendo lo que te gusta hacer con los demás.”