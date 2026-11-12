Luego de varios días de silencio, Emanuel Noir, cantante de la banda Ke Personajes, se comunicó con La Pirámide y decidió recibirnos en su domicilio para hablar públicamente sobre la situación que atraviesa después del episodio que terminó con su detención, tras una pelea con un efectivo policial en las inmediaciones del casino de Concepción del Uruguay.

En una entrevista en la que expuso su mirada sobre lo sucedido, el artista manifestó sentirse perseguido y cuestionó el accionar de integrantes de la fuerza policial. Según expresó, su preocupación no está vinculada únicamente con las consecuencias judiciales del episodio, sino también con lo que considera una serie de situaciones de hostigamiento que afectan su vida cotidiana.

“Hoy la ciudad me encuentra como presionado”, manifestó al comenzar la conversación. En ese sentido, sostuvo que percibe una búsqueda para que abandone Concepción del Uruguay y aseguró que, desde su punto de vista, existe una actitud de algunos integrantes de la Policía que estaría relacionada con el enfrentamiento que mantuvo con uno de sus efectivos.

Su situación judicial y el temor a nuevas intervenciones

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con su situación legal. Ante la consulta por parte de este medio sobre si durante su detención había recibido amenazas o advertencias, Noir señaló que atravesó diferentes situaciones y cuestionó procedimientos que, según dijo, involucraron filmaciones e imágenes realizadas por efectivos policiales.

El cantante explicó que, después de los acontecimientos anteriores, había tenido inconvenientes con su licencia de conducir, pero que posteriormente logró actualizarla y volver a contar con la documentación correspondiente.

En ese contexto, relató que salió con su camioneta para realizar una operación bancaria y que, según su versión, efectivos policiales enviaron fotografías y videos de su vehículo a la Fiscalía, aparentemente desconociendo que ya tenía nuevamente habilitada su licencia.

Noir sostuvo que esa situación le generó preocupación porque, según entiende, podría quedar expuesto a una nueva intervención policial cada vez que salga de su domicilio.

“Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”, expresó. También aclaró que no tiene prisión domiciliaria ni una restricción que le impida circular, aunque manifestó temor a que pueda producirse una detención ante un nuevo control policial.

Consultado sobre si sus abogados están interviniendo, indicó que trabajan para presentar una respuesta formal y buscar que cesen las situaciones que considera abusivas.

“No tengo ganas de vivir en mi ciudad”

Durante la entrevista, Noir también habló sobre su relación con Concepción del Uruguay y los motivos por los que eligió continuar viviendo en la ciudad, pese a las dificultades que asegura estar atravesando.

Reconoció que actualmente no tiene ganas de permanecer en el lugar donde nació y creció, porque siente que está expuesto a cuestionamientos y situaciones que afectan su tranquilidad.

“Hoy, sinceramente, ganas no tengo de vivir en mi ciudad”, manifestó.

El artista consideró que su trayectoria y su forma de desarrollar su carrera artística generaron determinadas resistencias en algunos sectores de la sociedad. En ese sentido, hizo referencia a lo que considera una mirada discriminatoria hacia su persona, especialmente desde determinados ámbitos sociales.

También expresó su desconcierto por sentirse cuestionado en una ciudad que, según recordó, llevó a distintos escenarios del país y del mundo a través de su música.

En otro tramo, explicó que su decisión de permanecer en Concepción del Uruguay está relacionada con sus raíces y con una forma de vincularse con la gente que, aseguró, mantiene desde antes de alcanzar el reconocimiento artístico.

Su vínculo con la comunidad y las acciones solidarias

Noir defendió su cercanía con distintos sectores de la comunidad y recordó que muchas de sus acciones solidarias estuvieron relacionadas con instituciones educativas, hospitales y personas que atraviesan situaciones de necesidad.

Mencionó especialmente su participación en iniciativas vinculadas a colegios y centros de salud, e incluso recordó haber llegado con su ayuda hasta el Hospital Garrahan.

Explicó que esas acciones no responden a una cuestión de exhibición ni a una situación económica favorable, sino a su propia historia personal.

“Lo hago desde el punto de la necesidad, no desde el que me sobra, porque fui parte de la necesidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que siempre intentó mantener las puertas abiertas de su casa y estar cerca de quienes necesitaban ayuda. Sin embargo, reconoció que la situación actual modificó esa disposición.

“Hoy Emanuel no quiere abrirle la puerta a nadie, porque no sé con qué domingo siete me van a salir”, expresó al describir el estado de desconfianza que asegura estar atravesando.

Reconoció su responsabilidad en el episodio y habló de una presentación formal

Durante la charla también se abordó directamente la pelea que protagonizó con el efectivo policial. Ante la consulta sobre si había existido un arrepentimiento o un acercamiento con la otra persona involucrada, Noir indicó que realizaron una presentación formal, aunque señaló que actualmente no puede acercarse al policía.

Además, reconoció que el hecho fue protagonizado por él y aclaró que los contenidos publicados en sus redes sociales son redactados por su propia persona, más allá de contar con abogados y otras personas que lo acompañan.

El cantante también explicó que decidió cerrar una de sus redes sociales debido al impacto que le generaban los comentarios y las agresiones recibidas. “Me llevó al hostigamiento mental a cerrar mi propia red social”, señaló.

El impacto de las redes sociales y los cuestionamientos públicos

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el tratamiento que recibió el episodio en las redes sociales y la cantidad de comentarios que se generaron alrededor de su figura.

Noir manifestó que tomó distancia de esos espacios como una decisión vinculada al cuidado de su salud emocional y a los cambios personales que asegura haber realizado en su vida.

En ese contexto, reflexionó sobre la facilidad con la que las personas juzgan a otras a través de las plataformas digitales y recordó una frase que, según dijo, lo acompaña: “Somos pecadores juzgando a otros pecadores por pecados diferentes”.

El artista sostuvo que un error no debería convertirse en una condena permanente y pidió que se tenga en cuenta también su condición de persona, más allá de su exposición pública.

“Quiero que vean esta otra cara”

Hacia el final de la entrevista, Noir explicó por qué decidió recibir a La Pirámide y contar personalmente cómo está viviendo estos días.

Aseguró que necesitaba mostrar otra parte de la situación, más allá de las imágenes y los comentarios que circularon después del episodio ocurrido en las inmediaciones del casino. “Yo solamente quería que vean esta otra cara”, manifestó.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que el clima de tensión continúe y derive en nuevas situaciones de enfrentamiento. Por eso, sostuvo que decidió hacer pública su postura para poner un límite a lo que considera un hostigamiento. “Yo necesito ahora pararme de mano, por así decirlo, para que esto tenga un fin”, expresó.

La entrevista permitió conocer la versión del cantante sobre los días posteriores a su detención, su situación actual y el impacto personal que asegura que tuvo el episodio. Mientras la cuestión judicial continúa su curso, Noir manifestó que busca recuperar la tranquilidad y poder desarrollar su vida cotidiana en Concepción del Uruguay sin sentirse amenazado o perseguido.

La intervención de sus abogados

En el plano judicial, Emanuel Noir cuenta con el asesoramiento y la representación de los abogados José Esteban Ostolaza y Pablo Exequiel Sotelo, quienes intervienen en la causa vinculada al episodio ocurrido en las inmediaciones del casino de Concepción del Uruguay.

Según manifestó el propio cantante durante la entrevista, sus representantes legales trabajan en una presentación formal para plantear su posición frente a las situaciones que considera un hostigamiento policial y procurar que cesen los hechos que, según denunció, afectan su vida cotidiana.

Fuente y Fotos: La Pirámide