En el marco de las acciones de promoción y prevención de la salud, se realizó el encuentro “Cuidado del recién nacido”, destinado a embarazadas y puérperas recientes.

La actividad tuvo lugar este martes en el SUM San Francisco y fue organizada por el equipo de salud del CAPS San Francisco. Durante la jornada se brindó información práctica para acompañar a las familias durante los primeros meses de vida del bebé.

Se abordaron temas vinculados al cuidado cotidiano del recién nacido, como lactancia materna, higiene, sueño seguro, controles de salud, vacunación y pautas de alarma que requieren consulta médica.

Además, las participantes pudieron compartir experiencias, inquietudes y consultas sobre embarazo, puerperio y crianza temprana junto al equipo de salud.