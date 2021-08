Embarazo adolescente: Las cifras de la ciudad se ubica en el 7% de los nacimientos

Mónica Farabello

¿Qué es un embarazo adolescente? Se considera embarazo adolescente a los casos ocurridos en jóvenes menores a 20 años de edad. En la ciudad se trabajó durante la problemática desde hace años, y los resultados positivos avanzan progresivamente.

En 2018 se registraron 80 embarazos adolescentes, lo que representó un total del 12.33%, mientras que en el 2019 se volvió a concretar una baja en el porcentaje: Actualmente son 70 los embarazos en mujeres menores a 20 años, lo que representa un 11.77% de la totalidad.

Respecto a la comparación 2016-2017, los nacimientos de madres adolescentes bajaron de 276 a 248, lo que también representó una disminución de un 11 por ciento, siendo alentador también que en la primera adolescencia (entre 10 a 14 años) los partos pasaron de 6 a 2.

Los números del período 2016 – 2017 fueron claramente más alarmantes que en la actualidad, con un marcado descenso.

Pero ¿qué ocurrió para que en la última década se descienda de un 24% a un 11.7% en la ciudad?

Gualeguaychú fue una de las localidades elegidas para aplicar los implantes subdérmicos. Fue por el alto índice de embarazo adolescente que se registraba por entonces.

Este implante anticonceptivo comenzó a aplicarse en cada uno de los Centros de Salud. De todos modos, es importante resaltar que esta opción no previene enfermedades o infecciones de transmisión sexual, por lo que es fundamental hacer hincapié en no bajar la atención respecto al uso del preservativo.

La actualidad… sigue en baja

En los últimos 12 meses se registró un total de 906 nacimientos en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. De esa cifra, fueron 65 los embarazos adolescentes, lo que representó un 7,17% del total, sosteniendo un firme descenso.

En Argentina, casi 90 mil chicos nacieron en 2018 de una mujer de 19 años o menos. Los especialistas consideran que las cifras están bajando por políticas específicas como mayor educación sexual y acceso a los métodos anticonceptivos, entre otros factores.

La maternidad adolescente, muchas veces no planificada, tiene un fuerte impacto en la salud de la mujer, en su continuidad educativa y en su inserción laboral; y en la mortalidad infantil.

Entre las causas de la baja en los últimos indicadores de embarazo adolescente, especialistas señalaron el lanzamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) desde 2017, un mayor acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), el uso de los anticonceptivos de larga duración, como los implantes subdérmicos, y un mejor acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), entre otros factores.

La mayoría de los embarazos adolescentes no son planificados. El 68% de las mujeres madres menores de 19 años en todo el país afirmaron que ese embarazo no fue buscado, de acuerdo con datos recabados entre 2010 y 2014 por el Sistema Informático Perinatal (SIP), que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Entre todas las mujeres mayores de 20 años, la proporción de embarazos no intencionales en todo el país desciende hasta el 56,5%.

Con este panorama global, Gualeguaychú se encuentra en una clara situación de avance y mejora, para prevenir el embarazo adolescente y fomentar la planificación familiar y de maternidad.