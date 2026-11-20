El Hospital Centenario llevó adelante este viernes un nuevo encuentro del Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias, una propuesta de capacitación y actualización profesional orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de los equipos de salud para la atención de situaciones de urgencia.

En esta oportunidad, la jornada estuvo dedicada a las lesiones deportivas más frecuentes y contó con las disertaciones de los médicos traumatólogos Juan Ignacio Viega y Santiago Focaraccio.

Durante la actividad, desarrollada en el Aula 1 del Hospital, se abordaron los principales criterios para la evaluación inicial de este tipo de lesiones, los estudios complementarios necesarios para su diagnóstico y las alternativas terapéuticas, haciendo hincapié en aquellas situaciones que requieren una intervención inmediata y las que pueden resolverse mediante un tratamiento programado.

Entre las lesiones deportivas más habituales se encuentran los esguinces, las distensiones y los desgarros musculares, las tendinitis, las lesiones de rodilla y las fracturas o luxaciones. Estas pueden producirse tanto por traumatismos repentinos como por mecanismos asociados a la sobrecarga física o a una técnica inadecuada.

Un espacio de formación continua

El Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias es organizado por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario y comenzó en abril. Desde entonces, propone encuentros mensuales destinados a la actualización de conocimientos sobre distintas patologías y cuadros clínicos que requieren una respuesta rápida y adecuada por parte de los equipos de salud.

Durante noviembre, el ciclo comenzó con las exposiciones del Dr. García Bozón sobre dolor lumbar y cervical, y fracturas frecuentes en la Guardia. Luego continuó con la jornada dedicada a las lesiones deportivas.

El próximo encuentro tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, con las disertaciones de los doctores Iván Gómez y María Laura Delez, quienes abordarán los temas "Unidad de dolor torácico en Guardia" y "Manejo de FA en la Guardia", respectivamente.

Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Se desarrollan bajo modalidad híbrida, con posibilidad de participación presencial y virtual. Cabe destacar que los certificados de asistencia se otorgan exclusivamente a quienes concurren de manera presencial.