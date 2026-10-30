La entrerriana Emilia Mernes cumplió 30 años y lo celebró con una fiesta con glamour y rodeada de cariño. La mediática compartió un carrusel de imágenes con la velada con una estética gótica, junto a Duki y los padres de la famosa.

La compositora entrerriana eligió dos diseños total black: un minivestido de plumas con encaje para el inicio de la jornada y un corset de cuero combinado con tapado de pelo blanco, collar de piedras bordó y medias de red durante la cena. “Tres décadas inolvidables”, publicó.

La velada de la famosa estuvo decorada con tonos vino, velas rojas y flores oscuras, y festejó con el rapero y sus amigos más cercanos: Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.

La nogoyaense compartió una foto especial junto a sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda, y apareció frente a una mesa llena de postres, y una torta con velas. El papá atravesó momentos duros con una enfermedad que la llevaron a escribir Guerrero.

La joven tiene un nuevo desafío por delante, con el lanzamiento de Bodypainting, el primer sencillo adelanto de su próximo trabajo discográfico, este jueves a las 21, inaugurando una nueva etapa de su carrera.