La cantante pop Emilia Mernes recibió este domingo el reconocimiento de “Nogoyaense Ilustre” otorgado por el Concejo Deliberante y el Municipio de Nogoyá. En su ciudad, rodeada de sus afectos más cercanos y de cientos de fans que se agolparon en el patio de la Casa de la Cultura y en la calle, dio un breve pero muy emotivo discurso en el que puso de reliebe sus raíces.

“He pasado por un montón de escenarios, pero es muy especial estar hoy acá con todos ustedes. Estoy nerviosa y muy emocionada”, admitió Emilia al empezar sus palabras. Y valoró: “Es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde nací”.

“Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo”, repasó, embargada en una emoción que por momentos le quebraba la voz.

La artista agradeció a las autoridades y a la gente de la ciudad “por el cariño que me brindan hace tantos años, por acompañarme en cada etapa”.

Y recordó, entre algunas risas, sus inicios como cantante en las calles de la ciudad entrerriana. “Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a poder recorrer tantos lugares y escenarios del mundo”, recordó.

Pero aclaró con orgullo: “No importa dónde esté. Siempre llevo a Nogoyá conmigo”.

La cantante de 29 años, reconocida internacionalmente, agradeció a sus padres y su familia, que estaba presente en el acto, y sus amigas. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este. Acá aprendí a soñar, acá sucedió todo”, agregó, muy emocionada.

Y cerró: “Nogoyá, los voy a llevar en mi corazón siempre”.

Luego de sus palabras. Emilia recorría la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, en 9 de Julio y Centenario, para sacarse fotos con los cientos de fans que se habían acercado al acto, así como con quienes aguardaban afuera del edificio en la calle.

La declaración se aprobó por ordenanza del Cocnejo Deliberante y fue refrendada mediante decreto. Del acto participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, quien le expresó a Emilia: “Trascendiste fronteras, sos un faro para toda la juventud y un orgullo para Nogoyá y toda la provincia”. También el intendente Bernardo Schneider.

La cantante recibió también ramos de flores y un mate como regalos.

Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá. Desde joven mostró interés por la música y el baile, cantando en grupos y locales bailables de la ciudad y la región. Su carrera artística profesional se impulsó con el grupo pop de cumbia uruguaya Rombai, donde ganó popularidad en distintos países de América Latina.

Su etapa solista acumula decenas de éxitos como “Recalienta”, “Como Si No Importara”, “La_Original.mp3” y colaboraciones con artistas como Tini, Nicki Nicole, Tiago PZK y Los Ángeles Azules. En su carrera se destacan también presentaciones en festivales internacionales como Lolapallooza, shows en estadios argentinos como Movistar Arena y Vélez y giras por América Latina, Estados Unidos, España, México y muchos otros países.



Fuente: Ahora