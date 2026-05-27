Un hecho inusual se dio en el Concejo Deliberante de Nogoyá, donde la viceintendenta, Desiré Peñaloza, se retiró en desacuerdo con el nombramiento como ciudadana ilustre de Emilia Mernes, una de las artistas pop más importante del país.

Tras su salida, la presidencia del cuerpo quedó a cargo de Ayelén Correa. La iniciativa había sido impulsada por la directora de Cultura del municipio, Karina Clementin, y buscaba reconocer la proyección internacional de la cantante nacida en Nogoyá.

“Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el poder ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión. Me voy a retirar del recinto para el próximo tratamiento del proyecto que se va a tratar, por ende, pido a la vicepresidente de este cuerpo que se haga cargo de la presidencia”, expresó.

Según consignó La Sexta, el distanciamiento entre la viceintendenta y la cantante provendría de una entrevista donde la cantante relató situaciones de bullying sufridas durante su adolescencia, apuntando indirectamente a una familia de la dirigente.

Mientras tanto, la artista que este domingo estará en su ciudad natal, continúa consolidando una carrera de proyección global, llevando el nombre de Nogoyá y de Entre Ríos a escenarios de todo el mundo.

Fuente: AHORA