Emilia Mernes figura como socia mayoritaria de una nueva empresa inmobiliaria. Se trata de Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima creada junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la presidencia de la firma.

Según consta en el Boletín Oficial, la empresa se constituyó el 18 de diciembre de 2025, fijó domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá una duración de 99 años. La publicación oficial se realizó el viernes 2 de enero y la inversión inicial declarada es de $30 millones.

El objeto social de Perra Exclusive S.A. permite operar en distintos segmentos del rubro inmobiliario: compra, venta y alquiler de inmuebles, desarrollo de proyectos, intermediación, administración de propiedades y financiamiento. La estructura societaria contempla la participación de Mernes con el 95% del paquete accionario, además de su rol como directora suplente.

No se trata, sin embargo, del debut empresarial de la cantante. En junio de 2025, también junto a su madre, inscribió Grupo Ñe S.A., una sociedad enfocada en producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística, directamente ligada a su carrera musical.

La presencia de Liliana Gabriela Rueda resulta clave en este nuevo esquema. Nacida en Nogoyá, Entre Ríos, y con 60 años, asumirá la presidencia de Perra Exclusive S.A., mientras que Emilia quedará como socia mayoritaria y directora suplente. La alianza familiar aparece como el núcleo de un proyecto que busca combinar exposición pública con una estructura formal en un sector regulado.

Con este movimiento, Emilia suma una nueva dimensión a su perfil público, esta vez lejos del escenario.

Fuente: Billboard