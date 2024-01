Mientras disfruta de un excelente presente laboral, con lanzamientos musicales y shows multitudinarios programados para este 2024, Emilia Mernes se sigue afianzando como ícono de estilo. La entrerriana hizo de la estética Y2K su estilo personal y los brillitos debajo de los ojos su marca registrada. Ahora, reveló cómo los usa para todos los que buscan imitar su look.



Entrevistada por Vogue España, la artista grabó un video y enseñó el paso a paso para colocarlos. En dos simples pasos, estas son las instrucciones:



-Colocar pegamento para pestañas en la parte de abajo del ojo. “Le calculo bien en el centro, debajo de la pupila y debajo de las pestañas”, detalló. “A veces podemos manchar un poquito las pestañas, pero le sacamos el pegamento”, aconsejó.

-El siguiente paso es tomar el brillito (que puede ser una pequeñas piedras, cristales o strass) con una prqueña pinza y colocarlo justo donde está el pegamento. ¡Y listo!





Además de revelar el paso a paso, la cantante reflexionó sobre su presente laboral y cómo busca reflejarlo a través de su estilo. “Ya no son brillitos redondos, son estrellitas. Cambié a estrellitas por dije: ‘Mi música está evolucionando, mi carrera está evolucionando’ y bueno, los brillitos también tenían que cambiar de era”.Los lectores de Vogue no se perdieron el video y le dedicaron todo tipo de elogios a la cantante. “Qué increíble”, “Es hermosa” y “Una belleza única”, le escribieron a la artista, que hace más de un año lanzó su propia línea de kits de brillitos para imitar su look.