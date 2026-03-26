El prolongado silencio de Emilia Mernes en medio del conflicto con Tini Stoessel y María Becerra llegó a su fin. La artista eligió la red social Instagram para publicar un mensaje completo, con el propósito de desmentir rumores y expedirse sobre la ola de especulaciones que afectó su vínculo con sus colegas.

Luego de una semana marcada por acusaciones y ataques en redes sociales, Emilia Mernes difundió un mensaje público para aclarar su postura. En ese texto, negó haber cometido alguna falta y pidió detener la violencia digital dirigida tanto a ella como a otras mujeres, mientras respondía a las versiones que la vinculaban con un futbolista casado y a la notable disminución de seguidores en su cuenta de Instagram.

El descargo de Emilia Mernes

El mensaje íntegro que Emilia Mernes publicó a través de sus canales digitales fue el siguiente: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar.

Emilia Mernes lanzó un comunicado

“Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hable en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

“Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta.”

El origen del conflicto con Tini y María Becerra

El conflicto se volvió visible cuando Tini Stoessel y María Becerra tomaron la decisión de dejar de seguir a Emilia Mernes en sus redes sociales.Este hecho marcó el inicio de especulaciones sobre diferencias internas entre las artistas y generó un fuerte impacto en el entorno musical y digital.

Desde el primer momento, ninguna de las tres cantantes ofreció un comunicado oficial que explicara las razones de la ruptura. Diversas versiones mediáticas atribuyeron el distanciamiento a la posible existencia de mensajes privados entre Mernes y un futbolista casado, campeón del mundo. Por su parte, la esposa del deportista se habría enterado de esos chats y, como resultado, Antonela Roccuzzo y otras esposas de futbolistas dejaron de manifestar apoyo público a la artista.

El periodista Ángel De Brito aclaró en el programa LAM que el conflicto no estuvo relacionado con diferencias por estilistas, desacuerdos profesionales ni situaciones previas con María Becerra, sino con un asunto personal de mayor sensibilidad. Además, descartó las especulaciones que involucraban a Lionel Messi o a Rodrigo De Paul y subrayó que los mensajes solo habrían sido con un jugador cuya identidad todavía no fue revelada, de acuerdo con el medio citado.

La falta de declaraciones directas por parte de Tini y María Becerra aumentó la incertidumbre en torno al caso. Las únicas señales públicas se dieron mediante cambios en la lista de seguidos y la ausencia de interacción entre las protagonistas, manteniendo el interés y la cobertura mediática durante días.

Emilia Mernes y Duki en Japón

Cómo reaccionó Emilia Mernes tras el escándalo

Mientras Tini Stoessel y María Becerra incrementaron su actividad en redes, Emilia Mernes optó por el silencio absoluto. Desde el inicio del conflicto, la artista dejó de publicar historias, mensajes o contenidos en Instagram y otras plataformas, manteniéndose completamente al margen del debate público, según describió Infobae.

Una diferencia notoria fue que Mernes eligió no eliminar a sus compañeras de sus contactos digitales. Mientras recibía el “unfollow”, mantuvo el seguimiento a ambas colegas, gesto que muchos usuarios interpretaron como una señal de apertura o, al menos, de voluntad de no romper del todo los lazos, apuntó el medio.

La polémica tuvo un impacto directo en su presencia digital. Entre el inicio del escándalo y la publicación de su mensaje, la cantidad de seguidores de Emilia Mernes descendió de 10,1 millones a 9,9 millones en solo siete días, una baja de más de 200.000 personas. Este descenso provocó especulaciones en redes sociales sobre un posible uso de bots para contrarrestar la caída, aunque no existen pruebas oficiales que lo confirmen.

Durante esos días, la visibilidad de la cantante estuvo marcada por la ausencia de novedades, el análisis de cada acción online por parte de los internautas y la incertidumbre general respecto al futuro de sus relaciones dentro de la industria. Al finalizar la semana, Mernes optó por romper el silencio y pidió explícitamente el cese de hostilidades, haciendo énfasis en el dolor causado tanto a ella como a su familia.

El mensaje final de Emilia Mernes evidenció la angustia y el temor generados por la hostilidad en las redes sociales, así como su llamado urgente a detener la agresión y buscar mayor empatía entre quienes la siguen o participan del debate público.