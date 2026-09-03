Emilia Mernes quedó involucrada en una versión que la relacionó sentimentalmente con De Paul, luego de que trascendiera un supuesto acercamiento entre ambos durante una fiesta. La información comenzó a circular en programas de espectáculos y rápidamente se trasladó a redes sociales.

El rumor tuvo origen en declaraciones del periodista Gustavo Méndez, quien aseguró que la cantante entrerriana habría intentado besar al futbolista. La versión no fue acompañada por una confirmación de ninguno de los protagonistas.

Ante la repercusión que tomó el tema, el entorno profesional de Mernes decidió intervenir públicamente y negar lo difundido. Lo hizo mediante un comunicado en el que calificó las versiones como “informaciones falsas”.

Emilia Mernes negó la versión

El mensaje no se limitó a rechazar el supuesto episodio con De Paul, sino que cuestionó además la manera en que algunos medios abordaron la información.

Desde el equipo de la artista señalaron que determinadas publicaciones habían sido realizadas “sin haber mediado ningún tipo de verificación previa” y reclamaron que las versiones sean contrastadas antes de convertirse en noticia.

“Chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico”, sostuvieron en uno de los fragmentos más contundentes.

El cuestionamiento a los medios

El comunicado también planteó que la rapidez por publicar una primicia no debería imponerse sobre la comprobación de los datos. “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información”, remarcaron.

Luego añadieron: “La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, en una crítica directa a quienes reprodujeron el rumor.

De esta forma, el equipo de Emilia Mernes buscó cerrar públicamente la versión que la vinculó con De Paul y dejó asentada su posición sin ingresar en mayores detalles sobre el supuesto episodio.

Hasta ahora, la cantante no realizó declaraciones personales sobre el tema. Tampoco hubo una respuesta pública de Rodrigo De Paul, por lo que la única postura oficial conocida por parte de Mernes es la difundida a través de su equipo de prensa.