Emiliano García, el youtuber que cuenta los secretos de la gastronomía de Gualeguaychú

Según informa en la bio del canal de youtube.com, “Manducar es un canal donde recorremos la ciudad y otros rincones en la búsqueda incansable del buen comer y beber”, y remata la descripción con una invitación por demás atractiva: “Acompañame en la aventura de engordar casi sin culpa”.

“Era un proyecto que hacía años que quería hacer y capaz que por la edad me da un poco de vergüenza decir que soy youtuber, pero tenía ganas muchas ganas de hacerlo”, reveló Emiliano en El Día desde Cero (FM 104.1).

Acostumbrado a estar detrás de la cámara –formó hace unos años 3G Group junto sus dos hermanos, también profesionales del mundo de la imagen y la fotografía– esta vez cambió de posición y se pudo frente a la lente. “He hecho presentaciones como animador, pero es la primera vez que estoy frente a la cámara en un rol protagónico. Y mis hermanos fueron los primeros en apoyarme y decirme que vaya para adelante”, contó.

Manducar hace pocos días que salió a la cancha, pero salió con los tapones de punta. En los primeros videos subidos ya se vio cómo Emiliano realizó una degustación de alfajores de Gualeguaychú, sus peripecias para buscar la mejor cerveza junto a Lucho Garro (invitado en esta emisión) y los precios de un local gastronómico de la ciudad, en este caso acompañado por su hermano Joaquín.

“El concepto de Manducar no es matar a alguien, pero tampoco fingir. Lo que no está bueno no lo decimos o lo mostramos indirectamente. Para empezar porque nos vemos la cara todos los días, y segundo porque no tengo las herramientas para hacer una crítica justificada. Además, la idea es ayudarnos entre todos, no matar a alguien”, explicó.

"Siento que el gualeguaychuense no sabe en la ciudad donde vive, y por ende no le recomienda bien al turista donde ir. Casi siempre los mandan a los mismos lugares, y hay muchos que no son muy conocidos y están espectaculares. Eso es parte de lo que va a ir a descubrir Manducar.