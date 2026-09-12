Emiliano “El Volcán” Slavich, del gimnasio Dogo Boxing, que dirige Juan Carlos Martínez y funciona en el club La Cuchimarra, tuvo su primer combate en el boxeo amateur en la velada que se llevó a cabo el viernes por la noche en el club Santa Rosa de la localidad de San José.

El debut del púgil de 19 años fue muy auspicioso y se quedó con la victoria por fallo unánime ante el colonense Gonzalo “Tejón” Leiva.

Por su parte, Marcelo “El Terremoto” Espíndola, también pupilo de Juan Carlos Martínez, avanzó a la final clasificatoria a los Juegos Nacionales Evita, ya que su rival en la noche del viernes, Thiago Rodríguez, de Concepción del Uruguay, no superó la balanza en el pesaje.

De esta manera, Espíndola se metió en la final y el 22 de septiembre peleará en Concordia en busca de lograr el boleto a los Evita en Mar del Plata. Cabe destacar que Espíndola es primo de Tiziano Hermosilla, quien el año pasado se consagró campeón de los Juegos Nacionales Evita en la categoría hasta 64 kilogramos.