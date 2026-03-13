El concejal de la oposición Emiliano Zapata estuvo en la mañana de Cero y Bolazo para hablar sobre la apertura del 43° período legislativo.

“Ha hecho un montón de cosas, lo que tiene que ver con mantenimiento de la ciudad, son cosas normales de cualquier lugar, no me parecen que tengan que formar parte de un discurso de apertura”, opinó.

Además, apuntó contra la inauguración de Mostaza “lo muestra como si fuera su logro. Estas empresas hacen un estudio previo para ver si el local va a dar, y por eso viene, lo mismo va a pasar con un hotel y otros emprendimientos”, y agregó “no comparto que abra un negocio privado y lo presente como que el generó esa inversión. Después, cualquier empresa que abra es importante para la ciudad, pero tiene que haber un mérito propio”.

El concejal de la oposición elogió la comunicación que hace la gestión de Davico pero señaló que “no nos muestran cosas de tanta trascendencia”.

Emiliano Zapata se mostró cauteloso de las contribuciones por mejoras y advirtió que “en el sistema de consorcio, los vecinos se ponen de acuerdo, y en contribución por mejoras, pueda o no pueda pagar va a llegar en la boleta”.

Zapata auguró que se viene “un año sumamente político, de mitad de año para delante . Creo que para fin de año va a haber definiciones en torno a los armados, los posibles candidatos, creo que va a ser un año que se va a poder empezar a mover políticamente”.

“Hay muchas cosas que acomodar, para mi Axel Kicillof es el único candidato a nivel nacional. A nivel local, es similar, un posible candidato puede ser Martín Esteban. Hace mucho tiempo está ausente, si su idea es participar debería próximamente empezar a volver. Creo que hay diferentes candidatas y candidatos del peronismo que puede ocupar ese lugar”, concluyó.